Carpano e Taramasso lasciano "RiformiAmo Savona": nasce in Consiglio Comunale il gruppo "Savona in Azione"

Non è stata solamente l'occasione per fare un bilancio dei primi quattro anni di mandato e condividere le priorità per la fase finale della consiliatura, l'incontro di oggi (sabato 25 ottobre, ndr) tra Azione incontra e il sindaco di Savona Marco Russo.

In un clima che dal partito di Calenda definiscono “di dialogo costruttivo ma anche di confronto aperto su metodo e obiettivi”, è stata infatti ufficializzata la nascita del nuovo gruppo consiliare “Savona in Azione”, formato dai consiglieri comunali Massimiliano Carpano e Maria Adele Taramasso, che quindi lasciano il gruppo “Riformiamo Savona con Marco Russo”.

“Azione conferma il proprio impegno nella maggioranza a sostegno dell'attuale primo cittadino, ritenendo al tempo stesso importante valorizzare la propria presenza e la propria identità politica con un gruppo autonomo - spiegano nella loro nota i consiglieri - Il nostro gruppo nasce per consolidare il contributo riformista e liberale che il partito rappresenta, portando avanti progettualità e idee secondo il metodo adottato in questi anni, con il sostegno del gruppo cittadino di Azione e degli organi di partito”.

I consiglieri Carpano e Taramasso, promotori del nuovo gruppo, hanno sottolineato che la scelta “nasce dall’esigenza di rendere più efficace e diretto il contributo di Azione alla vita amministrativa della città”.

Carpano afferma come la costituzione del nuovo gruppo rappresenti “un'evoluzione naturale del nostro percorso politico. 'Savona in Azione' sarà una voce autonoma e pragmatica all’interno della maggioranza, impegnata a rappresentare con concretezza i bisogni dei cittadini e a sostenere le politiche che migliorano la qualità della vita in città”.

“Il nuovo gruppo non rappresenta una rottura - aggiunge Taramasso - ma un nuovo inizio in continuità con il lavoro portato avanti in questi anni. Vogliamo rappresentare un punto di riferimento per chi crede in una politica fatta di ascolto, proposte e responsabilità. Il nostro impegno è sempre stato quello di collaborare con lealtà, ma anche spirito critico e costruttivo”.

“Ringraziamo il gruppo consiliare Riformiamo Savona, con i consiglieri Pozzo e Frumento e l'assessore Pasquali, per il percorso svolto insieme accomunati dall'appartenenza ad un'area riformista che vogliamo rafforzare. Questo sarà il nostro impegno” concludono i due consiglieri.

