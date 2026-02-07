 / Attualità

Guasto alle infrastrutture tra Spotorno e Finale: rallentamenti sulla circolazione ferroviaria (AGG: riaperta)

Non stanno mancano i disagi per gli utenti

AGGIORNAMENTO ORE 18.45: E' ripartito il treno Intercity 641 che era fermo a Savona

AGGIORNAMENTO ORE 18.30: E' ripartito il treno regionale veloce 3131 che era fermo a Spotorno 

Un guasto al sistema di distanziamento automatico dei treni ha bloccato dalle 17.40 la circolazione ferroviaria tra Spotorno e Finale Ligure.

L'Intercity 641 della linea Milano Centrale-Ventimiglia è attualmente fermo all'altezza di Savona così come il regionale veloce 3131 della linea Torino Porta Nuova-Ventimiglia invece a Spotorno per più di un'ora.

AGGIORNAMENTI IN CORSO

Luciano Parodi

