Guasto alle infrastrutture tra Spotorno e Finale: rallentamenti sulla circolazione ferroviaria (AGG: riaperta)

AGGIORNAMENTO ORE 18.45: E' ripartito il treno Intercity 641 che era fermo a Savona
AGGIORNAMENTO ORE 18.30: E' ripartito il treno regionale veloce 3131 che era fermo a Spotorno
----
Un guasto al sistema di distanziamento automatico dei treni ha bloccato dalle 17.40 la circolazione ferroviaria tra Spotorno e Finale Ligure.
L'Intercity 641 della linea Milano Centrale-Ventimiglia è attualmente fermo all'altezza di Savona così come il regionale veloce 3131 della linea Torino Porta Nuova-Ventimiglia invece a Spotorno per più di un'ora.
Non stanno mancando i disagi per gli utenti.
AGGIORNAMENTI IN CORSO