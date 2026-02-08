Albenga, la fibra ottica arriva a Lusignano e San Fedele

La fibra ottica è arrivata a Lusignano e San Fedele, frazioni di Albenga. Da alcuni giorni i lavoratori sono impegnati nella realizzazione della nuova infrastruttura di connettività, con la progressiva sostituzione del rame con la fibra.

Un risultato concreto e visibile, che porterà un significativo miglioramento nella qualità della connessione a beneficio dei cittadini.

“I lavori sono ripartiti e non sono ancora conclusi, ma questo rappresenta già un ottimo risultato - Afferma il consigliere Radiuk - Quando si parla di infrastrutture non servono slogan, servono cantieri aperti. E oggi i cantieri ci sono. È un passo avanti concreto per Lusignano e San Fedele, frutto di un lavoro che va seguito giorno per giorno fino al completamento definitivo”.

“La fibra non è un lusso: è lavoro, studio, servizi, è un diritto di cittadinanza moderna. Significa consentire a chi vive nelle frazioni di lavorare da casa, far crescere un’attività, garantire ai ragazzi strumenti adeguati per lo studio e alle famiglie servizi più efficienti. Ora l’impegno è andare fino in fondo, vigilare affinché i lavori vengano completati in tempi certi e con standard adeguati, perché ai cittadini non servono annunci, ma risultati reali”, conclude il consigliere comunale.