Messa in sicurezza delle strutture metalliche: chiude due mesi la galleria Rossello ad Albisola

Scatta la chiusura veicolare e pedonale nella galleria S. Maria Rossello sulla passeggiata di Albisola Superiore.

A disporre lo stop per due mesi, da domani, lunedì 9 febbraio a giovedì 9 aprile o fino all'ultimazione dei lavori (sarebbero previsti 90 giorni di cantiere), della comandante della polizia locale Ombretta Colombo che ha firmato un'ordinanza.

La chiusura consentirà alla ditta incaricata di poter intervenire alla messa in sicurezza delle strutture metalliche interne della galleria.

"Verrà posizionata apposita cartellonistica di avviso da entrambi i lati, sia lato ponente arrivando dal lungomare di Albisola, sia lato levante, in territorio di Celle Ligure, provenendo dalla via Aurelia in concomitanza della passerella di accesso al tratto preliminare la galleria - ha detto il sindaco Maurizio Garbarini - Si informano i pedoni e invitano a prestare attenzione dissuadendoli a percorrere la galleria carrabile sulla via Aurelia per ragioni di sicurezza".

Da qualche tempo erano emerse problematiche nella galleria sul lungomare albisolese e il Comune aveva deciso di intervenire.

Nel dicembre scorso era stato infatti approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo.

La galleria è presente sull’ex tracciato ferroviario e nell’ultimo periodo erano emerse criticità di sicurezza legate alla staticità e alla funzionalità della struttura interna.

In particolare le opere in acciaio progettate negli anni 2007/2008 e realizzate a partire dal 2009, hanno infatti bisogno di interventi urgenti.

"La funzionalità principale delle opere sulle quali risulta necessario intervenire è, oltre a mantenere le stesse in assoluta efficienza, proteggere il transito pedonale della galleria da eventuali distacchi e cadute di materiale, nonché procedere alll'allontanamento dell'acqua di filtrazione dal percorso centrale di passaggio" veniva spiegato nella delibera della giunta albisolese.

A seguito di indagini tecniche era stato evidenziato che la messa in sicurezza della galleria è un "intervento necessario per prevenire rischi per la sicurezza degli utenti e per garantire la durabilità dell'infrastruttura".

In attesa del via libera della Soprintendenza alla quale sono stati inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione, potranno essere effettuate le lavorazioni provvisorie indispensabili per evitare danni alla struttura.

Il Comune ha stanziato 105mila euro.