Nel panorama italiano della consulenza patrimoniale, il brand Travagli Financial si presenta come emblema di un approccio totalmente libero da legami con banche, reti di vendita o intermediari.

Chi è Maximiliano Travagli e qual è la mission di Travagli Financial

Maximiliano Travagli è un consulente finanziario indipendente , un professionista che opera nel settore della consulenza finanziaria fin dal 1992, è membro dell’associazione NAFOP. É titolare dello studio Travagli Financial ed è iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari come consulente autonomo.

La mission di Travagli Financial consiste nell’offrire una consulenza imparziale, priva di conflitti di interesse, mediante un modello remunerativo “fee-only” (cioè basato su parcella), senza prodotti di proprietà, senza obblighi di collocamento e con l’obiettivo dichiarato di agire sempre “nel migliore interesse del cliente”.

Non ci sono vantaggi nascosti o spinte commerciali verso un prodotto specifico, le raccomandazioni finanziarie vengono eseguite direttamente nella banca che il cliente già utilizza (non si trasferisce il patrimonio).

In sintesi: Travagli Financial si propone come alternativa ai modelli tradizionali, sposando appieno i principi del consulente finanziario indipendente.

Cosa offre Travagli Financial: servizi, metodologia e condizioni

Tipologie di servizio e approccio

Travagli Financial dichiara offre una consulenza finanziaria indipendente di elevato rigore, personalizzata, senza conflitti e con una architettura aperta (cioè non legata a prodotti finanziari specifici o proprietari).

Tra i servizi proposti:

Pianificazione finanziaria integrata (aspetti fiscali, previdenziali, assicurativi, successioni)

Selezione degli strumenti d’investimento tramite ricerca indipendente e screening oggettivo

Monitoraggio periodico e ribilanciamento del portafoglio, con call e incontri per adeguare la strategia al mutare delle esigenze

Uso di portafogli modello (nel sito si cita “10 portafogli gratis”) come punto di riferimento iniziale

Approccio “fee-only”: nessuna retrocessione da prodotti, remunerazione esclusiva del cliente

Consulenza erogabile “senza cambiare banca”: le operazioni vengono eseguite nella banca già utilizzata dal cliente

Questa impostazione è in linea con i principi moderni della consulenza indipendente, che sottolineano: indipendenza, trasparenza, focalizzazione sugli interessi del cliente.

Condizioni economiche e modello di remunerazione

Travagli Financial dichiara di operare con un pagamento a parcella, evitando qualsiasi conflitto dovuto a commissioni su prodotti promossi.

Pertanto, il cliente paga per il servizio fornito, che può essere strutturato come fee fissa o variabile in funzione dell’asset in gestione.

Punti distintivi

Alcuni elementi distintivi di Travagli Financial.

Ricerca indipendente: l’accesso a risorse di ricerca esterne permette di selezionare strumenti in modo imparziale.

Zero prodotti proprietari, niente attività di investment banking da parte dello studio.

Approccio olistico: non solo portafoglio, ma pianificazione fiscale, previdenziale, assicurativa e gestione delle successioni.

Continuità del servizio: strategia evolutiva, con momenti periodici di revisione e richiami per adeguamenti.

Impegno alla trasparenza: informativa precontrattuale, decaloghi antifrode, condizioni economiche chiare (anche se in alcuni casi non pubblicate integralmente).

Questi elementi costituiscono un buon punto di partenza per un investitore che voglia guardare oltre il modello “bancario tradizionale”.

Dinamicità e adeguamento nel tempo

I mercati cambiano, la vita cambia: il consulente indipendente sa che una strategia “fissa” ben costruita deve essere rivista e adattata nel tempo. Il buon consulente effettua ribilanciamenti, adegua l’asset allocation, monitora le mutate esigenze del cliente.

Travagli Financial dichiara che nel corso del rapporto con il cliente la strategia evolverà e che verranno effettuate riunioni e call periodiche per il ribilanciamento e l’adattamento.

Questo aspetto è fondamentale per chi ha un orizzonte di investimento sul lungo termine: non si tratta di “metto e dimentico”, ma di un rapporto attivo e continuativo.

Domande e dubbi frequenti

Quanto costa “in media” una consulenza indipendente?

Gli studi di settore indicano che può variare da valori fissi a percentuali variabili (circa l’1 % annuo sui patrimoni di dimensioni inferiori, percentuale che si riduce su patrimoni elevati).

È possibile che la banca del cliente abbia costi elevati che erodano i guadagni?

Sì. Quando il consulente non gestisce direttamente l’esecuzione, la qualità della piattaforma e i costi dell’istituto esecutore diventano fattori determinanti. È bene verificare i costi operativi della banca scelta.

Come verifico che un consulente sia davvero indipendente?

Controlla che sia iscritto alla sezione “autonomi” dell’albo dei consulenti finanziari (OCF).

Chiedi che indichi chi paga il consulente e se percepisce retrocessioni su prodotti.

Verifica l’assenza di prodotti proprietari o spinte commerciali.

Richiedi l’informativa precontrattuale completa, con costi e rischi.

Fino a che capitale conviene affidarsi?

Non c’è una “soglia magica”, ma spesso si considera che al di sotto di qualche decina di migliaia di euro la parcella rischia di essere un peso eccessivo rispetto al valore aggiunto.

Riflessioni finali

La figura del consulente finanziario indipendente rappresenta una svolta importante nel mondo degli investimenti personali: è la promessa di trasparenza, coerenza e piena fedeltà verso il cliente. Quando questa promessa è mantenuta, il risparmiatore ottiene un punto di riferimento affidabile, senza dover subire l’influenza discreta di logiche commerciali.

Nel caso di Travagli Financial, il posizionamento è ambizioso e coerente: l’enfasi su indipendenza, architettura aperta, assenza di prodotti interni, remunerazione a parcella, approccio olistico, tutto fa pensare a una scelta matura e avanzata.

Culturalmente, il modello del consulente finanziario indipendente potrà diventare sempre più rilevante in Italia, man mano che gli investitori maturano consapevolezza dei costi nascosti e aspirano a relazioni finanziarie trasparenti.

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.