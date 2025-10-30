Albenga, lavori notturni per l’asfaltatura in via Genova: disagi ridotti per la circolazione

Con apposita ordinanza sindacale, il Comune di Albenga ha autorizzato la ditta ICOSE Spa a eseguire lavori di asfaltatura in via Genova, nel tratto compreso tra l’incrocio con viale Liguria e quello con via dei Mille.
Gli interventi, necessari per migliorare la sicurezza e la qualità della rete stradale, si svolgeranno dal 31 ottobre al 1° novembre 2025, anche in orario notturno (dalle 20.00 alle 6.00), proprio per limitare al minimo i disagi al traffico e ai residenti.
L’Amministrazione comunale ringrazia cittadini e residenti per la collaborazione nell’ottica di migliorare la sicurezza e la qualità della rete viaria cittadina.