Magliolo, auto si cappotta a Canova: donna ferita al Santa Corona in codice giallo

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Canova, frazione di Magliolo, dove un’auto con a bordo una donna, per cause in via di accertamento, si è cappottata lungo la carreggiata, senza coinvolgere altri mezzi.

L’allarme è scattato poco prima delle 17.. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con l’automedica, i militi della Croce Verde di Finalborgo con l’ambulanza e i Vigili del fuoco.

La donna ferita ad un braccio è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.