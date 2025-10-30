Vuoi imparare un mestiere? SAMES antincendio cerca un giovane tecnico per la sede di Savona

La SAMES, azienda con oltre cinquant’anni di esperienza nel settore della sicurezza antincendio, ricerca una nuova figura professionale da inserire nel proprio organico presso la sede di Savona.

Nata nel 1973 e con sede principale a Cuneo, SAMES è oggi una realtà affermata e riconosciuta per competenza, serietà e affidabilità nel campo della prevenzione e protezione antincendio in Piemonte così come in Liguria.

La posizione aperta è quella di Tecnico manutentore antincendio, una figura chiave che si occupa di verificare, mantenere e garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature di sicurezza antincendio presso aziende, enti pubblici e strutture private.

L’azienda è alla ricerca di un giovane motivato, predisposto al lavoro di squadra, con voglia di imparare una professione che unisce responsabilità e concretezza. Il contesto è quello di una realtà solida, in crescita costante, dove ogni collaboratore può contare su formazione continua, corsi e certificazioni personali, affiancamento tecnico e prospettive di lungo periodo. L’inserimento è previsto con contratto a tempo indeterminato.

Non è richiesta esperienza pregressa nel settore ma sono considerate preferenziali le competenze di base in impiantistica elettrica e/o idraulica, motoristica ed in generale la conoscenza di attrezzistica base. È inoltre richiesta la patente di guida B, poiché l’attività prevede spostamenti presso la clientela.

Più che una semplice offerta di lavoro, questa è un’opportunità per i giovani che desiderano costruirsi un futuro stabile, imparando un mestiere vero. In un momento in cui tanti cercano percorsi precari o a breve termine, SAMES offre la possibilità di crescere professionalmente all’interno di un’azienda che da oltre cinquant’anni investe nelle persone, nella sicurezza e nella qualità del servizio.

Chi entrerà a far parte del team di Savona potrà contare su un ambiente serio, dinamico e orientato al miglioramento continuo, con la certezza di lavorare in un settore — quello della sicurezza antincendio — sempre attuale e indispensabile per la tutela di imprese e comunità.

Inviare il proprio curriculum a personale@antincendiosames.com

Telefono 019-88.15.11