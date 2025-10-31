L’Evolution Horizon Award è alle porte: Milano accende i riflettori sull’eccellenza aziendale

Il grande momento è finalmente arrivato: il prossimo lunedì 3 novembre si alzerà il sipario sulla seconda edizione dell’Evolution Horizon Award - il grande evento meneghino di MoreNews, il più grande gruppo di editoria web del nord – ovest, con più di venti testate al suo attivo e oltre venti milioni al giorno di lettori tra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia- che nel corso di una serata di gala, assegnerà i riconoscimenti a quelle realtà che si sono segnalate per Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza e che, con le loro migliori best practices, si sono messe in gioco per far parlare di sé e farsi conoscere massivamente, facendo cultura e promuovendo la diffusione di buone pratiche aziendali.

L’obiettivo del premio è infatti quello di generare una spirale positiva basata su consapevolezza, comportamenti, condivisione e comunicazione e, in generale, su tutte le categorie aziendali, senza alcuna discriminazione: dall’ambiente alla tecnologia, dal benessere al food & wine, dalle costruzioni alla salute, dal design alla sicurezza, dalla moda al turismo, fino al campo dell’intelligenza artificiale, della robotica e dei bit Coin.

Anche quest’anno la kermesse di svolgerà nella suggestiva “immersive room 360” dell’Enterprise Hotel di Corso Sempione, il design hotel dall’elevata vocazione all’innovazione e all’efficienza tecnologica, che nella capitale del business, dell’economia, del design e delle nuove tendenze, meglio rappresenta il carattere deciso e rivoluzionario della città.

Come lo scorso anno, oltre alle aziende vincitrici non mancherà la presenza di vip, Celebrities e istituzioni, per una serata che rappresenta un perfetto matching tra network, business e glamour. “L’obiettivo, del resto, è quello di valorizzare l’organizzazione e la cultura dell’azienda - spiega Enrico Anghilante, patron di MoreNews, organizzatore dell’evento - per questo motivo, per l’appuntamento del prossimo 3 novembre, ci siamo voluti focalizzare anche sul comparto fondamentale della sicurezza, per stimolare ancor di più le aziende ad adoperarsi a mettere in campo azioni sempre più concrete su questa tematica”.

Ne conviene Chiara Osnago Gadda, giornalista nonché event manager del premio, che aggiunge:

“Saranno celebrati quegli asset caratteristici delle aziende proiettate al futuro e cioè, concretezza unita alla capacità di immaginare e osare nei progetti, ma anche e soprattutto, equilibrio tra creatività e visione del mercato. Questo premio vuole infatti proprio focalizzarsi su queste direttrici e presenterà per questa seconda edizione, un programma particolarmente ricco e variegato, dove le aziende avranno l’opportunità di rafforzare la propria brand reputation ma anche di far emergere e rafforzare le relative capacità concorrenziali. Verranno cioè accesi i riflettori sul livello di innovazione raggiunto, non limitato soltanto a prodotto e processo, ma capace soprattutto, di valorizzare l’organizzazione e la cultura dell’azienda. Alla cena di gala, non mancheranno inoltre, come di consueto, presenze importanti di ospiti del dello star system, dell’arte, della cultura e della solidarietà: la cantante, conduttrice e speaker radiofonica di RTL, Vanessa Grey, allieterà ad esempio gli ospiti della serata con un medley delle sue canzoni più celebri, tra cui il tormentone “I vip so chic”, mentre Massimo Ciampa, segretario generale di Mediafriends, presenterà al pubblico “A REGOLA D’ARTE”, un progetto sostenuto con l’obiettivo di unire sport e cultura per costruire un futuro migliore per i giovani nella fascia di età 6-18 che vivono nei quartieri più disagiati delle città italiane.”

Dunque anche per questa edizione, Milano si prepara a vivere un appuntamento una molto interessante, avvincente e coinvolgente.

Per informazioni: https://www.evolutionhorizonaward.com