AIAS Savona, Arboscello e Di Padova (Pd): "Con il diritto di superficie per 25 anni un passo avanti concreto"

Ieri in Consiglio comunale a Savona è stato compiuto un passo avanti importante: con la delibera approvata, viene concesso ad AIAS il diritto di superficie sull’area dell’immobile per i prossimi 25 anni.



"Una scelta giusta e necessaria, che finalmente permette all’associazione di tornare pienamente in possesso della struttura e di poter pianificare i prossimi interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione" commenta il consigliere regionale Roberto Arboscello.



"È stato un passaggio importante: la costituzione del diritto di superficie permette solidità, stabilità e sostenibilità nel tempo. È stato un lavoro complesso, fatto insieme all'Associazione negli ultimi mesi, ora bisogna proseguire e aiutare AIAS, non lasciarla sola, per intercettare tutte le forme di finanziamento possibili, sia pubbliche che private, attraverso la partecipazione a bandi o altre opportunità di finanziamento, ciascuno in questa vicenda può davvero fare la sua parte occorre una generale corresponsabilità e i tempi sono molto importanti", afferma Elisa Di Padova , vicesindaco di Savona.



"L'obiettivo è uno sforzo corale, bipartisan, come già più volte è stato richiesto da famiglie, operatori e cittadini. Le istituzioni, a partire da Regione Liguria, hanno il dovere di salvaguardare AIAS, una realtà che offre un servizio fondamentale a oltre 350 bambini con disabilità ogni anno. Una struttura convenzionata che svolge un ruolo insostituibile nel sistema sanitario locale e che non può essere messa in discussione per mancanza di spazi o risorse. E’ una questione di giustizia sociale", concludono Arboscello e Di Padova.