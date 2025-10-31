“Alassio di Tutti” chiede chiarezza sulla sicurezza delle scuole: presentata un’interpellanza in Consiglio comunale

La sicurezza degli edifici scolastici torna al centro del dibattito politico ad Alassio, dove i consiglieri comunali del gruppo di minoranza “Alassio di Tutti” — Jan Casella, Paolo Battistelli, Sara Griseri, Lorenza Paola e Franco Polli — hanno presentato un’interpellanza rivolta al Presidente del Consiglio comunale, con copia al Segretario comunale e al sindaco Marco Melgrati.

Nel documento, i consiglieri chiedono chiarimenti sullo stato di sicurezza dei plessi scolastici comunali, compresi quelli delle frazioni di Moglio e Solva, sottolineando che la tutela degli studenti e del personale scolastico deve rappresentare «una priorità assoluta per l’Amministrazione comunale».

«Nelle ultime settimane — si legge nell’interpellanza — numerose famiglie e cittadini hanno manifestato crescente preoccupazione per le condizioni generali di sicurezza e manutenzione delle scuole cittadine». La richiesta del gruppo riguarda in particolare la verifica dello stato di conservazione degli edifici, la manutenzione di arredi, infissi e impianti, e la cura degli spazi esterni, elementi ritenuti fondamentali per garantire ambienti scolastici sicuri e accoglienti.

I consiglieri chiedono inoltre di sapere se siano previsti o in corso interventi di manutenzione o adeguamento e se l’Amministrazione abbia intenzione di avviare un monitoraggio costante sullo stato delle strutture scolastiche.

L’obiettivo, spiegano i firmatari, è quello di assicurare trasparenza e programmazione nella gestione del patrimonio edilizio scolastico, «nell’interesse della comunità e dei tanti bambini e ragazzi che ogni giorno frequentano le scuole di Alassio».

L’interpellanza sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale. Intanto, in seguito a notizie apparse su alcuni organi di stampa e sui social network riguardanti una presunta criticità estesa relativa alle finestre dell’Istituto secondario di primo grado “M.M. Ollandini” di Alassio, il sindaco Marco Melgrati precisa: “Prima dell’inizio dell’anno scolastico, durante il controllo ordinario effettuato come sempre in questo periodo, due finestre delle aule dell’edificio scolastico sono state rinvenute da manutenere a causa di un errato utilizzo delle stesse e sono state messe in sicurezza in attesa dell’arrivo dei pezzi di ricambio necessari al completamento della riparazione. Dai controlli ordinari, tutte le altre finestre risultano perfettamente funzionanti. Inoltre, nei giorni 7 e 8 novembre è previsto un nuovo controllo su tutte le finestre dell'edificio da parte della ditta incaricata della manutenzione. Invitiamo pertanto tutti a non alimentare inutili allarmismi e, in caso di dubbi o segnalazioni, a rivolgersi direttamente alla scuola o al Comune di Alassio”.