Albisola, inaugurato un pannello in ceramica in passeggiato donato dall'artista Tony Salem

È stato inaugurato nella giornata di ieri ad Albisola Superiore un pannello in ceramica realizzato dall'artista Tony Salem.

L'opera è stata posizionata sulla passeggiata Eugenio Montale all'altezza dei Bagni Moby Dick.

Il pannello raffigura gabbiani che si librano sul mare.

"Un’immagine che parla di libertà, di leggerezza, di orizzonti aperti. Ma soprattutto, parla di noi, di una comunità che ha fatto dell’arte un tratto distintivo, un linguaggio condiviso - spiega l'assessore alla cultura e alla ceramica Simona Poggi - Tony Salem, cittadino onorario di Albisola ha saputo cogliere l’essenza della città e trasformarla in ceramica, in colore, in emozione. Con questo dono, il maestro arricchisce il percorso artistico che rende la nostra passeggiata un museo a cielo aperto".

"Valorizzare il lungomare significa credere nella bellezza come bene comune e investire nella cultura come motore di identità - continua l'assessore - Ringrazio di cuore il maestro Salem per questo gesto generoso, gli Assessori Sara Brizzo e Massimo Sprio per il loro impegno costante, e tutti i cittadini, che con la loro presenza hanno reso questo momento ancora più speciale".