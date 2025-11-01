Cade un pezzo di cemento dal sottopasso pedonale ad Albisola: ordinanza di chiusura tra via Sisto IV e via Paolo Vi

Si stacca un pezzo di cemento dalla copertura cadendo al centro del passaggio e per questo è stata disposta la chiusura al transito dei due varchi del sottopasso pedonale che collega le strade comunali di Via Sisto IV a Via Paolo VI ad Albisola Superiore.

Giovedi scorso un cittadino ha segnalato che nel tratto iniziale del sottopasso, lato Via Paolo VI, sotto il tracciato autostradale, aveva trovato una porzione di importante entità e dopo la verifica della polizia locale del distaccamento avvenuto presumibilmente a causa della corrosione e della successiva espansione dei ferri dell'armatura interna, è stato deciso di chiudere per motivi di sicurezza.

Il personale della società Autostrade per l'Italia, già informato dagli agenti, ha riferito di far intervenire nel piu breve tempo possibile una squadra tecnica per le verifiche del caso.

Attualmente il passaggio è interdetto con il posizionamento del nastro bianco e rosso e le transenne.

È stato così ordinato ad Autostrade la necessità di effettuare "verifiche di stabilità delle restanti porzioni di competenza e di far eseguire da parte di personale tecnico specializzato gli interventi di riparazione che il caso richieda al fine di ristabilire le condizioni di sicurezza e pubblica incolumita del sottopassaggio" viene spiegato nell'ordinanza.

