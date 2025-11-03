Il Gabibbo infiamma il Lucca Comics: il ligure pupazzone rosso di "Striscia la Notizia" protagonista tra gag, selfie e un inedito travestimento

Show esplosivo del Gabibbo, icona d'ispirazione tutta ligure del tg satirico "Striscia la notizia", al gran finale del Lucca Comics & Games, la più importante manifestazione pop occidentale dedicata al fumetto, ai giochi, al cinema, alle serie tv e all’animazione.

Il celebre pupazzone rosso ideato da Antonio Ricci non si è limitato a un’apparizione, ma è diventato il vero protagonista dell’evento. Insieme a Vittoria Ricci, figlia del creatore di Striscia e curatrice del museo dedicato al programma, ha portato un’ondata di entusiasmo tra gag, selfie e un travestimento da Goldrake, tributo al cinquantennale del leggendario robot giapponese.

Ospite d’onore della manifestazione, il Gabibbo aveva un motivo in più per festeggiare: il 1° ottobre ha compiuto 35 anni, e per celebrare l’anniversario ha richiamato a Lucca migliaia di fan provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. La giornata è iniziata al Real Collegio, dove il simpatico personaggio, affiancato da Luca Bergamaschi – storico animatore di Striscia la notizia – ha coinvolto decine di bambini in una versione improvvisata e irresistibile del tg satirico, trasformandoli per un giorno in conduttori, inviati e veline.

Ma il momento più travolgente è arrivato all’esterno del Real Collegio, dove il Gabibbo ha deciso di abbracciare simbolicamente tutto il pubblico del Lucca Comics, concedendosi a un interminabile bagno di folla. Tra strette di mano, battute e scatti ricordo, nessuno ha voluto perdere l’occasione di incontrarlo dal vivo.

Nel pomeriggio è andato in scena il gran finale: un omaggio spettacolare a Goldrake, icona della tv che quest’anno celebra i 50 anni dal suo debutto. Indossata un’armatura realizzata appositamente, con elmo e alabarda spaziale, il “vendicatore rosso” in versione cosplay ha lasciato a bocca aperta i visitatori, compreso Kengo Kurimoto, celebre disegnatore giapponese di manga.

Come sempre, non sono mancati i momenti imprevedibili. Il Gabibbo ha improvvisato un duetto con un gruppo di mariachi intonando le storiche sigle di Striscia, ha partecipato a un duello con la spada laser, preso lezioni di pallavolo dal campione del mondo Andrea Lucchetta e posato con SpongeBob e Patrick. Tra una gag e l’altra, ha trovato anche il tempo per scambiare battute con la star del web Yotobi.

«La partecipazione al Lucca Comics – ha commentato Vittoria Ricci – è stata un’esperienza straordinaria. Il contatto diretto con migliaia di persone appassionate di Striscia la notizia e del suo inconfondibile protagonista rosso ha regalato momenti indimenticabili. Dopo 35 anni, vedere l’entusiasmo e i sorrisi dei più piccoli è la conferma che il nostro Gabibbo continua a trasmettere allegria e positività, lasciando un segno profondo nel cuore del pubblico».