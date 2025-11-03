 / Curiosità

Il Gabibbo infiamma il Lucca Comics: il ligure pupazzone rosso di "Striscia la Notizia" protagonista tra gag, selfie e un inedito travestimento

Ospite d’onore della manifestazione, l'icona del tg satirico di Antonio Ricci ha festeggiato coi fan il suo 35esimo compleanno

Show esplosivo del Gabibbo, icona d'ispirazione tutta ligure del tg satirico "Striscia la notizia", al gran finale del Lucca Comics & Games, la più importante manifestazione pop occidentale dedicata al fumetto, ai giochi, al cinema, alle serie tv e all’animazione.

Il celebre pupazzone rosso ideato da Antonio Ricci non si è limitato a un’apparizione, ma è diventato il vero protagonista dell’evento. Insieme a Vittoria Ricci, figlia del creatore di Striscia e curatrice del museo dedicato al programma, ha portato un’ondata di entusiasmo tra gag, selfie e un travestimento da Goldrake, tributo al cinquantennale del leggendario robot giapponese.

Ospite d’onore della manifestazione, il Gabibbo aveva un motivo in più per festeggiare: il 1° ottobre ha compiuto 35 anni, e per celebrare l’anniversario ha richiamato a Lucca migliaia di fan provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. La giornata è iniziata al Real Collegio, dove il simpatico personaggio, affiancato da Luca Bergamaschi – storico animatore di Striscia la notizia – ha coinvolto decine di bambini in una versione improvvisata e irresistibile del tg satirico, trasformandoli per un giorno in conduttori, inviati e veline.

Ma il momento più travolgente è arrivato all’esterno del Real Collegio, dove il Gabibbo ha deciso di abbracciare simbolicamente tutto il pubblico del Lucca Comics, concedendosi a un interminabile bagno di folla. Tra strette di mano, battute e scatti ricordo, nessuno ha voluto perdere l’occasione di incontrarlo dal vivo.

Nel pomeriggio è andato in scena il gran finale: un omaggio spettacolare a Goldrake, icona della tv che quest’anno celebra i 50 anni dal suo debutto. Indossata un’armatura realizzata appositamente, con elmo e alabarda spaziale, il “vendicatore rosso” in versione cosplay ha lasciato a bocca aperta i visitatori, compreso Kengo Kurimoto, celebre disegnatore giapponese di manga.

Come sempre, non sono mancati i momenti imprevedibili. Il Gabibbo ha improvvisato un duetto con un gruppo di mariachi intonando le storiche sigle di Striscia, ha partecipato a un duello con la spada laser, preso lezioni di pallavolo dal campione del mondo Andrea Lucchetta e posato con SpongeBob e Patrick. Tra una gag e l’altra, ha trovato anche il tempo per scambiare battute con la star del web Yotobi.

«La partecipazione al Lucca Comics – ha commentato Vittoria Ricci – è stata un’esperienza straordinaria. Il contatto diretto con migliaia di persone appassionate di Striscia la notizia e del suo inconfondibile protagonista rosso ha regalato momenti indimenticabili. Dopo 35 anni, vedere l’entusiasmo e i sorrisi dei più piccoli è la conferma che il nostro Gabibbo continua a trasmettere allegria e positività, lasciando un segno profondo nel cuore del pubblico».

