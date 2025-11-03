Il camper di Asl 2 fa tappa a Calice, Magliolo e Giustenice per la campagna antinfluenzale

Saranno Calice, Magliolo e Giustenice i tre comuni interessati dalla terza tappa della campagna di vaccinazione antinfluenzale su camper mobile di Asl 2, “Vicini a te, lontani dall’influenza”.

L’unità mobile porta direttamente nei comuni coinvolti un team sanitario completo, composto da un medico, un infermiere e un autista, oltre alle attrezzature necessarie per la conservazione dei vaccini e a uno spazio dedicato all’osservazione post-vaccinazione.

Obiettivo dell’iniziativa è garantire il diritto alla prevenzione anche nei centri più isolati, ma anche offrire un servizio comodo e accessibile a chi, pur vivendo in zone più centrali, incontra difficoltà negli spostamenti.

La vaccinazione potrà essere effettuata con accesso libero, senza necessità di prenotazione, oppure prenotandosi tramite il portale regionale prenotovaccino.regione.liguria.it .

Nel dettaglio, giovedì 7 novembre il team di Asl 2 sarà a Calice dalle 9.30 alle 11.30 in piazza Cesio, sotto la struttura polivalente; si sposterà poi a Magliolo, dove sarà presente dalle 12.00 alle 13.30 in piazza Colombo, dietro il Municipio; infine raggiungerà Giustenice, con tappa dalle 14.30 alle 16.00 in piazza Vittorio Veneto, di fronte al Municipio.

Le tappe successive della campagna si svolgeranno l’11 novembre a Sassello, Pontinvrea e Stella San Giovanni; il 18 novembre a Calizzano, Bardineto e Murialdo; il 25 novembre a Cisano, Villanova e Ceriale; il 2 dicembre a Toirano, Boissano e Noli; e il 9 dicembre a Celle Ligure, Quiliano e Spotorno. La tappa conclusiva è prevista per il 12 dicembre a Savona.