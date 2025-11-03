Il camper di Asl 2 fa tappa a Calice, Magliolo e Giustenice per la campagna antinfluenzale

Saranno Calice, Magliolo e Giustenice i tre comuni interessati dalla terza tappa della campagna di vaccinazione antinfluenzale su camper mobile di Asl 2, “Vicini a te, lontani dall’influenza”.
L’unità mobile porta direttamente nei comuni coinvolti un team sanitario completo, composto da un medico, un infermiere e un autista, oltre alle attrezzature necessarie per la conservazione dei vaccini e a uno spazio dedicato all’osservazione post-vaccinazione.
Obiettivo dell’iniziativa è garantire il diritto alla prevenzione anche nei centri più isolati, ma anche offrire un servizio comodo e accessibile a chi, pur vivendo in zone più centrali, incontra difficoltà negli spostamenti.
La vaccinazione potrà essere effettuata con accesso libero, senza necessità di prenotazione, oppure prenotandosi tramite il portale regionale prenotovaccino.regione.liguria.it.
Nel dettaglio, giovedì 7 novembre il team di Asl 2 sarà a Calice dalle 9.30 alle 11.30 in piazza Cesio, sotto la struttura polivalente; si sposterà poi a Magliolo, dove sarà presente dalle 12.00 alle 13.30 in piazza Colombo, dietro il Municipio; infine raggiungerà Giustenice, con tappa dalle 14.30 alle 16.00 in piazza Vittorio Veneto, di fronte al Municipio.
Le tappe successive della campagna si svolgeranno l’11 novembre a Sassello, Pontinvrea e Stella San Giovanni; il 18 novembre a Calizzano, Bardineto e Murialdo; il 25 novembre a Cisano, Villanova e Ceriale; il 2 dicembre a Toirano, Boissano e Noli; e il 9 dicembre a Celle Ligure, Quiliano e Spotorno. La tappa conclusiva è prevista per il 12 dicembre a Savona.