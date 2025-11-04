Liste d'attesa degli interventi chirurgici all'Asl2, Casella (Avs):” Ci sono persone che aspettano l'intervento da quattro anni”

Pazienti di Asl2 che vengono inseriti in liste d'attesa ma non sanno quando saranno operati. A sollevare la questione in Consiglio regionale è il consigliere di Avs Jan Casella che ha presentato un'interrogazione.

"I tempi di attesa per gli interventi chirurgici di elezione hanno raggiunto livelli inconcepibili – spiega Casella - e, tra le segnalazioni ricevute, c’è quella di un paziente che, affetto da una patologia vascolare, è stato inserito in lista d’attesa ad aprile 2021 e, pur contattato annualmente per confermare la permanenza nella lista d’attesa, non ha ancora ricevuto una data per l’esecuzione dell’intervento".

"Per aggirare le code, ai pazienti in lista d’attesa – prosegue Casella - si prospetta l’ipotesi di eseguire gli interventi in strutture convenzionate, con costi a carico del sistema sanitario; alcuni pazienti chiedono di essere operati in strutture pubbliche, per ragioni sanitarie e logistiche, in maniera assolutamente legittima".

Le sedute chirurgiche sono effetti tra le maggiori criticità delle liste d'attesa delle Asl.

"Ringrazio in consigliere Casella che ha segnalato questa criticità – ha risposto l'assessore Massimo Nicolò - cosa che non deve accadere, anche se si tratta di una patologia a bassa complessità, e pongo le mie scuse. Da diversi mesi abbiamo avviato con Asl 2 , che ha potenziato le sedute operatorie, e tutte le Asl un piano per cercare di migliorare le liste attesa chirurgiche. Ci stiamo lavorando e stiamo risalendo la china. Le indicazioni della politica ci permettono di correggere il tiro. Con la riforma che abbiamo in mente potremo di intervenire sulle liste d'attesa chirurgiche, a a prescindere che siano di bassa media o alta complessità".