Savona, si guasta la macchina per le mammografie: appuntamenti rinviati

Appuntamenti rinviati per il guasto del macchinario delle mammografie dell'ospedale San Paolo. L’apparecchiatura si è guastata lunedì pomeriggio e, dopo l’intervento dei tecnici, è stata riparata nel pomeriggio di ieri.

A causa del guasto sono saltate circa due giornate di appuntamenti, che verranno recuperati.

“Il personale – spiega l’Asl – si è tempestivamente attivato per garantire l’assistenza alle persone interessate. Gli appuntamenti che hanno subito un rinvio saranno recuperati grazie alla disponibilità degli operatori, che assicureranno un’estensione dell’orario di servizio per consentire il completo recupero delle prestazioni”.