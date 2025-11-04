 / Sanità

Sanità | 04 novembre 2025, 09:31

Savona, si guasta la macchina per le mammografie: appuntamenti rinviati

Il macchinario si è guastato venerdì scorso ed è stato ripristinato ieri pomeriggio. L’Asl precisa: “Gli appuntamenti rinviati saranno recuperati”

Appuntamenti rinviati per il guasto del macchinario delle mammografie dell'ospedale San Paolo. L’apparecchiatura si è guastata lunedì pomeriggio e, dopo l’intervento dei tecnici, è stata riparata nel pomeriggio di ieri.

A causa del guasto sono saltate circa due giornate di appuntamenti, che verranno recuperati.

“Il personale – spiega l’Asl – si è tempestivamente attivato per garantire l’assistenza alle persone interessate. Gli appuntamenti che hanno subito un rinvio saranno recuperati grazie alla disponibilità degli operatori, che assicureranno un’estensione dell’orario di servizio per consentire il completo recupero delle prestazioni”.

Elena Romanato

