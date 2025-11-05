 / Sanità

Asl 2 Savonese, nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2025-2028

L'organismo è costituito da tre componenti in rappresentanza di Regione, Ministero della salute e ministero dell'Economia e Finanze

È stato nominato il nuovo Collegio Sindacale dell’ASL 2 Savonese, l’organo che vigila sulla regolarità contabile e amministrativa dell’Azienda sanitaria. Una delibera del direttore generale Michele Orlando  ufficializza la composizione del collegio per il triennio 2025-2028.

Fanno parte del Collegio sindacale Maria Luigia Garassini, designata dalla Regione Liguria; Emanuela Sciaudone, designata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e Roberto Vasé, designato dal Ministero della Salute. L'organismo, previsto dalla legge,  ha il compito di verificare la gestione economica dell’Azienda, controllare la conformità del bilancio, assicurare la correttezza amministrativa e segnalare eventuali irregolarità agli enti di competenza.

Il nuovo collegio entrerà ufficialmente in funzione dopo l’insediamento formale, previsto nelle prossime settimane, e dopo la presentazione delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità, in base alla normativa regionale.

La nomina arriva dopo la scadenza, lo scorso agosto, del precedente Collegio Sindacale, che era stato prorogato per 45 giorni — fino al 9 ottobre — per garantire la continuità amministrativa. In attesa delle designazioni ministeriali, la Regione Liguria aveva temporaneamente istituito un collegio sindacale straordinario.

Elena Romanato

