Murialdo riscopre i "tecci": i seccatoi in pietra custodi della tradizione delle castagne

Dopo alcuni anni di pausa, la storica borgata Isoletta di Murialdo torna a vivere la sua giornata più attesa. Domenica 9 novembre, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, il Presidio Slow Food di Murialdo e Calizzano e la pro loco, si rinnova l’appuntamento con la Festa dei Tecci, un evento che unisce sapori, cultura e memoria contadina, nel segno della castagna, frutto simbolo della Val Bormida.

I protagonisti della giornata saranno proprio i “tecci”, gli antichi seccatoi in pietra dove un tempo le castagne venivano essiccate lentamente al fumo per mesi. Un sapere tramandato nei secoli, che racconta la storia e l’identità di un territorio profondamente legato alla terra e ai suoi ritmi.

Passeggiando tra le suggestive stradine di Isoletta, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera d’altri tempi: profumi di legna e caldarroste, bancarelle di prodotti locali e artigianato, sapori autentici e accoglienza genuina. Regina indiscussa della festa sarà la castagna, proposta in tante varianti, dalle preparazioni tradizionali alle ricette più creative, simbolo della versatilità di questo prezioso frutto.

Ad arricchire l’edizione di quest’anno, la manifestazione ospita anche la premiazione del concorso fotografico “I Colori del Tempo”, iniziativa culturale che ha invitato fotografi amatoriali e professionisti a raccontare Murialdo attraverso il proprio sguardo. Il tema del tempo, nelle sue molteplici sfumature, ha guidato gli autori a immortalare scorci, dettagli e momenti di vita del paese, creando un dialogo suggestivo tra passato e presente.

Le opere in concorso saranno esposte lungo le vie della borgata, trasformando Isoletta in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto. Nel corso della mattinata si terrà la premiazione ufficiale dei vincitori, momento clou di un fine settimana dedicato alla bellezza e alla tradizione. Durante la giornata sarà proposta anche una piacevole passeggiata tra i sentieri di Murialdo, per scoprire i colori e i profumi dell’autunno.