Celle, lutto per la scomparsa dello storico albergatore Mauro Giannasi

Celle in lutto per la scomparsa di Mauro Giannasi all'età di 81 anni.
Storico albergatore cellese, per anni ha gestito l'albergo di famiglia, l'hotel Arcobaleno di via Sirio.
Particolarmente conosciuto e stimato nel comune cellese, dopo aver chiuso l'albergo ha aiutato la figlia nella rosticceria di via Colla.
Il rosario sarà recitato oggi, giovedì 6 novembre, alle 18 e 30 nella cappella della camere ardenti dell’ospedale San Paolo.
Il funerale sarà celebrato domani, venerdì 1 novembre alle 15 e 30 nella parrocchia di San Michele a Celle.