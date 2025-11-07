Aperte le candidature per il Consiglio dell’Asilo Infantile “Comm. Luigi Barusso” di Finale Ligure

Il Comune di Finale Ligure ha pubblicato in data odierna (7 novembre 2025) l’avviso per la presentazione delle candidature alla carica di Consigliere dell’Asilo Infantile “Comm. Luigi Barusso” per il quinquennio 2026-2031. Si tratta di un’importante opportunità di impegno civico e sociale a favore dell’infanzia e della comunità locale.

L’Asilo Infantile Comm. Luigi Barusso, con sede nella frazione di Gorra, in piazza San Bartolomeo, è una fondazione senza fini di lucro che opera con autonomia statutaria e gestionale perseguendo obiettivi di utilità sociale. Tra le sue finalità istituzionali figurano l’accoglienza e la custodia dei bambini di entrambi i sessi in età prescolare, nonché la loro istruzione ed educazione — civile, morale, religiosa, fisica e intellettuale — secondo i principi ministeriali vigenti. L’Ente può inoltre promuovere o gestire iniziative educative e assistenziali in collaborazione con altri organismi pubblici o privati.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Asilo è composto da cinque membri, compreso il presidente. Quest’ultimo è il parroco pro tempore di Gorra di Finale Ligure, che riveste la carica di diritto; due membri sono designati dal Vescovo di Albenga, e due vengono nominati dal Sindaco di Finale Ligure. Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

I consiglieri nominati dal Comune vengono scelti con provvedimento del Sindaco, secondo i criteri definiti dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26 giugno 2024, in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000.

Tra i requisiti richiesti per la candidatura figurano:il possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale; una comprovata competenza, per studi o esperienze, adeguata alla natura dell’incarico; assenza di conflitti di interesse con le funzioni da svolgere; non essere coniugi o parenti fino al quarto grado del Sindaco; non avere incarichi o consulenze presso l’Ente; non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013.

Le domande, redatte in carta libera secondo il modello allegato all’avviso, dovranno essere presentate entro 20 giorni dalla pubblicazione del bando, corredate da curriculum vitae e da eventuale documentazione utile.

La domanda potrà essere inviata: tramite PEC all’indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it; per posta all’indirizzo del Comune (Via Pertica, 29 – Finale Ligure);moppure consegnata a mano all’ufficio protocollo comunale.

Alla richiesta dovrà essere allegata una fotocopia di un documento d’identità valido. La firma non necessita di autenticazione.

Nel processo di nomina, il Comune terrà conto della rappresentatività delle diverse realtà sociali, giovanili, economiche e culturali della città, promuovendo la parità di genere e favorendo il rinnovo dei rappresentanti.