CasAmica onlus riceve il premio speciale “Grande Milano” all’Evolution Horizon Award 2025

Si è svolto il 3 novembre presso la suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano la seconda edizione dell'Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.





Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.



Nel corso della cerimonia sono stati inoltre assegnati alcuni riconoscimenti speciali, tra cui il Premio “Grande Milano” conferito a CasAmica Onlus, organizzazione di volontariato fondata da Vincenzo Vedani, scomparso lo scorso settembre. Dal 1986 CasAmica accoglie malati e familiari in difficoltà provenienti da tutta Italia per curarsi lontano da casa e nel marzo 2026 festeggerà i suoi quarant’anni di attività. A consegnare il premio alle figlie, Marinella e Sofia Vedani, è stato l’onorevole Fabrizio Sala, già assessore alla Casa.



Vedi qui l’intervista con Marinella Vedani

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.



www.evolutionhorizonaward.com