Riconoscimenti prestigiosi all’Evolution Horizon Award 2025 con Algerini gioielli

Lo scorso 3 novembre, nella suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano, si è svolta la seconda edizione dell’Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.



Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa basata su buone pratiche e consapevolezza. A ogni azienda premiata è stata consegnata una targa, gentilmente offerta dalla gioielleria Algerini Gioielli, la cui presenza all’evento è stata rappresentata da Alberto Algerini. Inoltre, l’event manager della serata, Chiara Osnago Gadda, ha impreziosito l’occasione indossando una parure proveniente dalla collezione di Algerini Gioielli, a testimonianza della prestigiosa collaborazione tra l’evento e il rinomato brand.

Vedi qui l’intervista con Alberto Algerini

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

www.evolutionhorizonaward.com