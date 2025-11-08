È morto il maestro Beppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra e volto amatissimo della musica italiana. Aveva 69 anni

Il mondo dello spettacolo e della cultura è in lutto per la scomparsa di Giuseppe 'Beppe' Vessicchio, direttore d’orchestra, compositore e arrangiatore tra i più riconoscibili e apprezzati dal pubblico. Figura iconica del Festival di Sanremo, dove la sua presenza sul podio era diventata un simbolo, Vessicchio si è spento all’ospedale San Camillo di Roma a causa di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente.

Nato a Napoli nel 1956, aveva iniziato la sua carriera collaborando con grandi nomi della canzone italiana come Gino Paoli, Edoardo Bennato e Peppino di Capri, firmando brani di successo e imponendosi come uno dei più raffinati arrangiatori della scena musicale. Oltre al lavoro discografico, era diventato popolarissimo anche in televisione, grazie alla partecipazione ad 'Amici di Maria De Filippi', dove aveva portato la sua competenza e il suo carisma a nuove generazioni di artisti.

“Profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Vessicchio, figura amata e simbolo della tradizione musicale italiana. Per tanti anni è stato uno dei volti più noti del nostro Festival di Sanremo. Addio maestro, la sua passione, il suo talento e la sua eleganza resteranno per sempre nella memoria di tutti noi”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale alla Cultura e allo Spettacolo Simona Ferro.