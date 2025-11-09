"Pomeriggio musicali" a Finale: nel weekend del 15 e 16 novembre un nuovo doppio appuntamento

Dopo una partenza entusiasmante, che ha segnato uno storico sold out alla prima giornata, la rassegna "Pomeriggi Musicali - nuovi percorsi: sonori e artistici", realizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari, torna con un nuovo doppio appuntamento.

Sabato 15 novembre, alle ore 16:30, il consueto concerto delocalizzato nella bellissima chiesa di San Giovanni Battista Decollato di Olle. Ospite sarà il trio di clarinetti ingauno composto da Luca Sciri al clarinetto in sib, Marco Roascio al clarinetto in sib e al clarinetto piccolo in mib, Raffaele Esposto al clarinetto in sib e al clarinetto basso.

Attraverso questi strumenti si potranno ascoltare composizioni che secoli fa risuonavano nelle sale da concerto di Vienna, Salisburgo o Praga e nelle strade dell’Europa dell’Est. Verrà ricreato un “paesaggio sonoro”, fedele ed evocativo, accompagnandoci nei Luoghi e nei Tempi in cui la “Musica Colta” e il “Folk” hanno intrecciato un rapporto di carsica reciprocità creativa, grazie alle musiche di Mozart (fra cui il celebre divertimento sulle Nozze di Figaro), Hummel e tradizionale klezmer.

Sarà inoltre occasione per conoscere diversi strumenti della famiglia del clarinetto e per ammirare l’interno della chiesa da poco restaurata.

"Portare la musica di qualità nell’entroterra per noi ha una doppia valenza: da una parte si dà la possibilità al pubblico di conoscere meravigliosi posti meno conosciuti, dall’altra si valorizzano i luoghi che ospitano i concerti in uno scambio che non può che essere definito virtuoso" raccontano dalla Società dei Concerti.

Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con la proloco di Gorra-Olle; la chiesa sarà riscaldata e al termine verrà offerto ai presenti un rinfresco. L'ingresso è ad offerta con capienza limitata: per questo è consigliata la prenotazione via Whatsapp al 3534639960.

Domenica 16 novembre invece, sempre alle ore 16:30, presso il salone di Palazzo Ricci a Finalborgo, si terrà la seconda conferenza con audizioni organizzata dalla Sezione Musicale di Conservazione della Biblioteca Mediateca Finalese dal titolo "Attualità, persistenza e trasformazione del Romanticismo". Caterina Vecchiato e Flavio Menardi Noguera dialogheranno sul tema del Romanticismo, della sua attualità, persistenza e trasformazione, prendendo spunto dall’opera pittorica di Caspar David Friedrich e da quella musicale di Franz Schubert.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione di Cultura Musicale “Palma d’oro” ed è a ingresso libero.