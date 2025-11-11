Vivi Piana Crixia, un weekend di festa per il primo anniversario: il comitato si trasforma in associazione

Il comitato Vivi Piana Crixia compie un anno e si trasforma in associazione. Per festeggiare questo traguardo, è in programma un weekend ricco di eventi aperti a tutti, tra momenti di convivialità, giochi e scoperte della natura.

La festa inizia venerdì 14 novembre, a partire dalle ore 20, nella sede di via Giovanni Chiarlone 60. Durante la serata, sarà possibile partecipare a una tombola speciale, con ricchi premi offerti dai commercianti di Piana Crixia e dei dintorni. Il ricavato contribuirà a finanziare i prossimi eventi dell’associazione. Un piccolo rinfresco sarà offerto dai membri del comitato.

Sabato 15 novembre, dalle 15.00 alle 16.30, sarà possibile partecipare a una lezione di riconoscimento e preparazione di infusi selvatici, guidata da Anna Fila Robattino, naturopata esperta in erbe spontanee edibili e officinali. Gli infusi preparati verranno assaggiati e permetteranno di scoprire i doni della natura autunnale per il benessere. L’incontro si terrà sempre in via Giovanni Chiarlone 60 e richiede un minimo di 10 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni: 328 412 7002.

La serata di sabato continuerà, sempre in sede, con il torneo di Pinnacola dalle ore 20. Anche qui, saranno messi in palio premi offerti dai commercianti locali. Il ricavato servirà a sostenere i futuri eventi dell’associazione. La partecipazione prevede un contributo di 10 € a coppia. Info e prenotazioni: 338 443 6899.

Un weekend da non perdere per celebrare insieme il primo anno di Vivi Piana Crixia e scoprire le bellezze e le tradizioni del nostro territorio.