Albenga, una giornata formativa dal titolo "Benessere inter specifico e relazione di cura tra uomini e animali"

Ad Albenga, il 15 novembre, presso la sala "Matteo Gallinaro" dell’Ortofrutticola di Albenga, si terrà una giornata formativa dal titolo “Benessere inter specifico e relazione di cura tra uomini e animali”. L’evento sarà dedicato ad approfondire “il ruolo degli animali nel favorire salute, benessere psicofisico e qualità della vita delle persone” e, allo stesso tempo, come “una corretta relazione possa garantire il benessere degli animali coinvolti”.

La partecipazione è gratuita e l’iniziativa riconosce “6 crediti ECM per le professioni sanitarie”. L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata al link: bit.ly/Albenga2025.

L’evento è rivolto a “medici, infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, psicologi, veterinari, odontoiatri”, oltre che a “tutti i professionisti e gli operatori interessati agli Interventi Assistiti con Animali e alla bioetica del rapporto uomo–animale”.

La responsabile scientifica e tra le docenti dell’incontro sarà la Prof.ssa Luisella Battaglia, filosofa ed eticista, “tra le prime in Italia a sviluppare la bioetica del rapporto fra esseri umani e altre specie” e membro del Comitato Nazionale per la Bioetica.

Il programma prevede la partecipazione di relatori di rilievo nazionale, tra cui medici, psicologi, fisioterapisti e veterinari: professionisti provenienti sia dal mondo accademico, sia dall’esperienza diretta negli interventi assistiti con animali, per offrire ai partecipanti: aggiornamenti scientifici sugli effetti degli animali sulla salute umana; esperienze concrete applicabili nei contesti sanitari e assistenziali; una visione etica integrata che tuteli anche il benessere animale”

Sarà un’occasione di grande interesse per “confrontarsi con esperti riconosciuti, creare rete e promuovere una cultura della cura reciproca tra persone e animali”.