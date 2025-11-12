 / Sanità

Sanità | 12 novembre 2025, 16:21

Petizione online per salvare il corso di laurea in Fisioterapia del Santa Corona: “Una perdita non solo per gli studenti, ma anche per l'intera comunità”

L'assessore regionale alla sanità Nicolò: “Scelta dell'Università di Genova, mi sono ripromesso, e lo stesso ha fatto il presidente Bucci, di riprendere il dialogo con loro: ci proveremo”

Petizione online per salvare il corso di laurea in Fisioterapia del Santa Corona: “Una perdita non solo per gli studenti, ma anche per l'intera comunità”

Cresce la mobilitazione per chiedere la riapertura del corso di laurea in Fisioterapia dell’ospedale Santa Corona, sospeso dall’Università di Genova. A guidare l’iniziativa è una studentessa del secondo anno di Finale Ligure, Sara Argiolas, che ha lanciato una petizione su change.org raccogliendo in breve tempo più di 230 firme.

L’obiettivo della raccolta firme è chiaro: sollecitare l’Ateneo e le istituzioni locali a riaprire le iscrizioni già dal prossimo anno accademico: “La chiusura del corso di laurea triennale in Fisioterapia presso il Santa Corona non è solo una perdita per gli studenti che aspirano a diventare fisioterapisti, ma anche per l'intera comunità di Pietra Ligure e delle zone limitrofe - si legge tra le motivazioni della petizione - La presenza di questo corso non solo attrarre studenti da tutta la regione, ma ha anche contribuito a mantenere elevati standard di cura presso il nostro ospedale locale”.

La decisione di sospendere il corso di Fisioterapia, che riguardava sia il polo di Pietra Ligure sia quello della Spezia, è stata presa dall’Università di Genova, la quale ha motivato la scelta con difficoltà economiche e organizzative.

Chiediamo all'Università di Genova e alle istituzioni locali di collaborare per riaprire il Corso di Laurea, affinché si possano continuare a formare Fisioterapisti di alto livello presso il polo di eccellenza che è il Santa Corona. Siamo certi che l'investimento nell'istruzione e nella salute porterà benefici tangibili a tutta la Comunità”, si legge ancora nella motivazione.

Tra i promotori e sostenitori di questa iniziativa anche il capogruppo di maggioranza e consigliere con delega alle Politiche Giovanili di Finale, Andrea Calcagno: “L'appello ad impegnarsi a mantenere attivo il corso a Pietra Ligure è sentito da tutti gli studenti, ex studenti e laureandi che nella sede pietrese sono stati formati. Ho raccolto l'allarme lanciato con la petizione e deciso non solo di promuoverla ma anche di farne un ordine del giorno da presentare nel prossimo Consiglio comunale finalese - e che ha già raccolto l'interesse da parte di altri consiglieri in diversi Comuni -, per sostenere questo impegno contro l'impoverimento della sanità territoriale nell'ospedale di riferimento del nostro Distretto sociosanitario che negli ultimi cinque anni ha perso prima il Punto Nascite e poi il corso di infermieristica”.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, che ha dichiarato: “Ad oggi, novità non ce ne sono: è stata audita l'Università di Genova in Commissione Salute, la quale, per tutta una serie di ragioni che ha specificato e declinato, ha dovuto interrompere il corso di Fisioterapia a Santa Corona e a Spezia, mantenendo però il tirocinio. L'ho detto sin dall'inizio: questa è una scelta che l'Università di Genova prende in autonomia; noi non abbiamo più di tanto la possibilità di interferire. Però mi sono ripromesso, e lo stesso ha fatto il presidente Bucci, di riprendere il dialogo con l'Università, per cercare quantomeno di lavorare in questi mesi per valutare la riapertura del polo di Fisioterapia sia a Santa Corona che alla Spezia. Non so se riusciremo, ma certamente ci proveremo”.

R. Vassallo - E. Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium