Savona, anomalie nel funzionamento dei semafori di Corso Mazzini, un progetto per la sistemazione

Gli impianti semaforici di Corso Giuseppe Mazzini in prossimità degli incroci su Via XX Settembre, Via Bartolomeo Guidobono e Via Montenotte, hanno delle anomalie di funzionamento, possibile pericolo per la circolazione delle auto e per i pedoni, e il Comune interviene per la sistemazione.

Il progetto esecutivo degli “Interventi di modifica e manutenzione straordinaria degli impianti semaforici di Corso Mazzini” riguarderà in modo particolare tre dei cinque incroci presenti lungo l’arteria, mentre su un quarto è prevista la sostituzione della sola centralina di gestione.

Nel dettaglio, gli incroci interessati sono quello con Via XX Settembre, Via Bartolomeo Guidobono, Via Montenotte, Via Giacchero (solo sostituzione della centralina). Il progetto, per un investimento di 126 mila euro, prevede un insieme articolato di operazioni tecniche finalizzate a migliorare efficienza, sicurezza e accessibilità degli impianti semaforici.

In particolare, i lavori consisteranno nella sostituzione delle centraline di gestione degli incroci, così da aggiornare il sistema di controllo e garantire una regolazione più affidabile del traffico; realizzazione di nuove vie cavi, necessarie per migliorare le connessioni interne e la qualità dell’impianto; sostituzione delle linee di alimentazione delle lanterne semaforiche, per assicurare continuità e stabilità al funzionamento dei segnali luminosi; integrazione dei pulsanti di chiamata pedonale, con il relativo aggiornamento delle linee di alimentazione.

Infine ci sarà anche l'installazione dei segnalatori acustici per non vedenti.