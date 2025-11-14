Savona tra banchina e banda larga: il tempo libero si gioca anche online

Savona è abituata ai cambiamenti. Sul porto attraccano navi da crociera e mercantili, lungo la costa le spiagge si riempiono in pochi giorni non appena il meteo lo consente, mentre nell’entroterra i borghi continuano a richiamare chi preferisce la pietra a vista alla sabbia. Anche il modo di passare le serate, però, negli ultimi anni ha iniziato a cambiare forma.

La scena è quella classica: dopo una giornata di lavoro o di mare, si decide di uscire per una pizza in darsena o per una passeggiata sul lungomare. I tavolini all’aperto, tra Albisola e Varazze, restano punti di ritrovo consolidati. Ma, rispetto a qualche anno fa, molti residenti raccontano di alternare sempre più spesso la “serata fuori” con momenti di svago domestico, complice la crescita delle connessioni veloci e delle piattaforme dedicate.

Il tempo libero si è spostato, almeno in parte, sullo schermo. Oltre a film e serie in streaming, sono entrati nella quotidianità servizi che permettono di ascoltare musica, seguire eventi in diretta o partecipare a tornei virtuali di vario genere. All’interno di questo panorama trovano spazio anche portali dedicati al casinò online , scelti da una fetta di pubblico adulto interessato a forme di intrattenimento strutturate e regolamentate.

Si tratta di una trasformazione silenziosa, che non cancella le abitudini tradizionali ma le affianca. Chi ama il bar sotto casa continua a presentarsi per la consueta partita a carte o per commentare le notizie del giorno sfogliando il giornale. Allo stesso tempo, non è raro che la serata prosegua a casa, con il portatile aperto sul tavolo della cucina o sul divano, mentre sullo sfondo scorrono notifiche e chat.

La diffusione del lavoro da remoto ha accelerato questo processo. In molti casi, lo stesso computer utilizzato di giorno per collegarsi con colleghi e clienti viene riaperto la sera per attività completamente diverse. Alberghi, B&B e case vacanza della zona hanno colto il segnale: chi arriva in Riviera chiede con sempre maggiore frequenza informazioni sulla qualità del Wi-Fi, sui servizi digitali disponibili e sulla possibilità di connettersi senza intoppi.

Savona si scopre così città “a doppio binario”: da un lato il mare, il porto, le serate in darsena e le manifestazioni all’aperto; dall’altro un mondo online che accompagna e completa l’offerta tradizionale. Tra una partita in spiaggia e un concerto estivo, c’è chi sceglie di ritagliarsi una parentesi di intrattenimento digitale, magari proprio collegandosi a una piattaforma di gioco o a un servizio di streaming.

La vera novità, rispetto al passato, è il grado di personalizzazione. Il tempo libero non segue più un’unica traiettoria, ma viene costruito “a strati”: uscita con amici, rientro a casa, collegamento a un portale di intrattenimento, controllo dei social, di nuovo uscita nei locali. Non esiste una formula migliore di un’altra; esiste piuttosto la possibilità di combinare in modo diverso strumenti vecchi e nuovi. Savona, stretta tra banchina e banda larga, sembra adattarsi a questo equilibrio con naturalezza, lasciando che siano i singoli a decidere, sera dopo sera, dove spostare il baricentro del proprio svago.

