Addio alle gemelle Kessler: nel '98 furono ospiti di "Varazze Città delle Donne"

Se ne sono andate insieme. Insieme come hanno percorso tutta la loro vita e il loro percorso nel mondo dello spettacolo.

Le gemelle, Elen e Alice Kessler sono state trovate senza vita nella loro abitazione a Gruenwald nell'area di Monaco Germania all'età di 89 anni. Avevano deciso di far ricorso per il suicidio assistito.

Le due artiste, ballerine e cantanti furono protagoniste per decenni sugli schermi della tv italiana.

In Italia ebbero una grande notorietà a partire dagli anni '60 grazie alla partecipazione ai più grandi varietà televisivi dell'epoca, da 'Giardino d'Inverno' a 'Studio Uno' (dove cantavano e ballavano anche la sigla d'apertura, l'indimenticabile 'Da-da-un-pa') a 'Milleluci', e alle commedie musicali di Garinei e Giovannini.

Nel 2014 la loro prima partecipazione al Festival di Sanremo come ospiti dove hanno ballato e cantato sul palco dell'Ariston con Luciana Littizzetto.

Nel savonese invece fecero tappa nel 1998 come ospiti di "Varazze Citta delle donne", l'evento coordinato e presentato da Pippo Baudo.

Una 3 giorni nella quale erano presenti altri volti noti della tv come proprio le gemelle più famose.

L'evento era itinerante per tutta la città tra gli incontri sul molo, la mongolfiera nella zona del Nautilus e un talk show gestito proprio da Baudo in piazza Bovani.

"Nel 1998 si chiuse poi la 'Città delle donne' vera e propria. Pippo Baudo avrebbe infatti dovuto gestire l'evento e portare personaggi di livello nazionale, ma il suo era un contratto oneroso e riuscì a gestirlo nel primo anno ma negli anni successivi il Comune non riuscì ad avere il budget per quella spesa, si erano dovuti poi fermare perché era presente una clausola importante" aveva ricordato alla nostra redazione il presidente dell'Unione Albergatori di Varazze Andrea Bruzzone.

Al tempo era una delle tre principali manifestazioni di punta della regione insieme al Festival di Sanremo e il premio Andersen a Sestri Levante. puntualizza Bruzzone.

Nato nel 1992 dopo il disastro della Haven fu organizzato dalle associazioni degli albergatori e dei commercianti con iniziative turistiche e sportive per dare visibilità al territorio. Le donne nei weekend gratuitamente potevano fare giri in mongolfiera e in elicottero, effettuare lezioni di tennis e subacquee. Poi negli anni venne ampliato dal comune con la partecipazione di diversi personaggi famosi.