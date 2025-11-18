L’Unione Europea vieta l'uso dei nomi meat sounding per i cibi vegetali

Niente più wurstel di seitan e salame di tofu. E non perché li avete divorati. Il motivo è un altro: non si potranno più chiamare così. Il Parlamento Europeo ha infatti deciso che i nomi tradizionalmente legati alla carne non potranno più essere usati per indicare prodotti di origine vegetale.

Una decisione che in realtà non è proprio nuova. Già da tempo, per esempio, non basta più essere bianchi, liquidi e presenti a colazione per potersi definire “latte”. È così che il celebre “latte di soia” è diventato la più neutra “bevanda di soia”, anticipando il destino di tante “salsicce vegan” e “burger vegetali”, che presto dovranno reinventarsi un’identità.

La motivazione ufficiale? Evitare confusione nei consumatori, che (secondo i legislatori) potrebbero scambiare un wurstel vegetale per un vero wurstel di carne. Del resto, chi non ha mai pensato almeno una volta che la melagrana fosse una mela ripiena di soldi, la capasanta una reliquia o il pandoro un pane con dentro un lingotto? Ma qui la questione va oltre la semantica: l’idea che si stia difendendo il consumatore suona più come un pretesto che una reale preoccupazione.

Dietro la battaglia linguistica si nascondono infatti gli interessi (più o meno espliciti) di interi settori produttivi che non vogliono perdere terreno di fronte al boom dei prodotti a base vegetale.

Quindi che si fa? Per ora, niente panico: i tempi saranno lunghi (in perfetto stile europeo) e pare che la nuova normativa non entrerà in vigore prima del 2028. Avete tutto il tempo per ingozzarvi di “salsicce di seitan” e “burger vegani” senza sensi di colpa linguistici. Poi, quando arriverà il momento, ci penseremo, perché tanto, alla fine, l’importante è che si mangi.