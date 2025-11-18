Priamar, il Bistrot Cezanne: "Sospensione invernale programmata, riapertura regolare in primavera con fitto calendario eventi"

"La sospensione invernale era prevista e comunicata. Nessuna 'chiusura' per difficoltà o fallimento". Così i gestori del bar-bistrot "Cezanne", che fanno capo a Coconut GruppoGLAB, intendono rassicurare clienti e savonesi. Il locale ha condiviso con l'amministrazione comunale, in particolare con l'assessore Nicoletta Negro, gli step per un'attività che possa coinvolgere il maggior numero di avventori, anche in vista delle imminenti novità per il Priamar.

Spiegano i gestori: "La sospensione dell’apertura quotidiana invernale era già prevista e riportata nella nostra pianificazione stagionale, condivisa con l’amministrazione; è motivata esclusivamente dalle limitazioni strutturali e logistiche del sito, ben note e oggettivamente verificabili. Ricordiamo inoltre che, da contratto, il servizio rimane regolarmente attivo ogni volta che si svolgono eventi alla Sibilla o nella Fortezza del Priamar, come già avviene".

Dalla Coconut Srls affermano: "L'estate è andata molto bene. Meglio del previsto. La stagione estiva ha superato ogni aspettativa, con un’affluenza costante e risultati eccellenti".

Il bistrot riaprirà regolarmente in primavera, come già programmato. Sta sviluppando un calendario di attività e proposte per la prossima stagione. Il locale continuerà a fornire il servizio previsto dal bando per gli eventi del Comune e per tutti gli eventi privati. "Di cui abbiamo un calendario di prenotazione già fitto", assicurano i gestori.

La stessa gestione sottolinea un rapporto con l'amministrazione comunale, e in particolare con l'assessore Negro, "caratterizzato da aspetti collaborativi e proficui, in modo da rendere realtà le progettualità di entrambi".

Concludono i gestori del "Cezanne": "La nostra azienda, come ogni realtà imprenditoriale seria e strutturata, valuta preventivamente la fattibilità di ogni nuovo progetto tramite business plan e strumenti di analisi dedicati, proprio allo scopo di evitare situazioni critiche o che possano comprometterne il corretto sviluppo, garantendo sempre decisioni ponderate e basate su dati reali".