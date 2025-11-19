Cessione del quinto per Forze Armate: come funziona davvero per militari e Forze dell’Ordine

La cessione del quinto per Forze Armate e Forze dell’Ordine è una forma di prestito regolata dalla legge italiana, pensata proprio per chi ha uno stipendio fisso e continuativo. Per molti militari e operatori in uniforme rappresenta una soluzione relativamente semplice e prevedibile per ottenere liquidità, perché si basa su una regola chiara: la rata viene trattenuta direttamente in busta paga e non può superare un quinto dello stipendio netto mensile.

A differenza di altri finanziamenti, qui non è il cliente a pagare la rata con bonifici o RID: è l’amministrazione di appartenenza che trattiene l’importo e lo versa alla banca o alla finanziaria. Questo meccanismo spiega perché la cessione del quinto è considerata una formula “sicura” sia per l’istituto che eroga sia per il lavoratore in divisa, che ha una maggiore certezza sui costi e sul piano di rimborso.

Chi può richiedere la cessione del quinto nelle Forze Armate e nelle Forze dell’Ordine

In linea generale, la cessione del quinto dello stipendio è accessibile ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato e ai pensionati. Nel mondo della difesa e della sicurezza, rientrano in questo perimetro, tra gli altri:

● personale dell’Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare



● appartenenti all’Arma dei Carabinieri



● operatori della Guardia di Finanza



● agenti della Polizia di Stato e, in molti casi, della Polizia Penitenziaria



● Vigili del Fuoco e altri corpi ad ordinamento civile o militare assimilati



Ciò che conta non è tanto la qualifica operativa, quanto l’esistenza di uno stipendio stabile erogato da una amministrazione pubblica e la presenza di sufficiente anzianità e margine nel quinto cedibile. Ogni istituto di credito applica poi criteri propri (età, durata residua del servizio, presenza di altri finanziamenti), sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Come viene trattenuta la rata in busta paga

Il cuore della cessione del quinto per militari e Forze dell’Ordine è la modalità di rimborso. Una volta perfezionato il contratto:

● l’amministrazione (Ministero o ente pagatore) riceve comunicazione dell’accordo



● viene calcolata la rata mensile, che non può superare il 20% dello stipendio netto



● l’importo viene trattenuto alla fonte e girato all’ente finanziatore



Per il lavoratore questo significa avere in busta paga una voce di trattenuta fissa e un netto già al netto della rata, senza doversi preoccupare di scadenze, RID o bonifici. È un modello che riduce il rischio di dimenticanze o ritardi e che, proprio per questo, viene considerato più solido dagli istituti rispetto ad altre forme di credito al consumo.

Durata del prestito e importi ottenibili

La cessione del quinto per Forze Armate e Forze dell’Ordine ha in genere una durata che può andare da 24 fino a 120 mesi, cioè da 2 a 10 anni, nel rispetto dei limiti previsti dal quadro normativo e delle politiche della singola banca. Non si tratta di piccoli prestiti a breve, ma di finanziamenti a medio-lungo termine che permettono di diluire l’importo nel tempo.

L’importo massimo ottenibile dipende da tre fattori chiave:

● lo stipendio netto mensile e quindi il valore del quinto cedibile



● la durata scelta del piano di rimborso



● il tasso di interesse applicato e i costi complessivi del finanziamento



Chi ha un’anzianità consolidata, un reddito stabile e nessun altro impegno eccessivo sul cedolino può in genere accedere a importi più elevati. Al contrario, chi è a inizio carriera o ha già altre trattenute potrebbe vedere ridotto il margine disponibile. In ogni caso, il limite del quinto rappresenta una forma di tutela per il lavoratore, perché impedisce che la rata “mangi” una quota eccessiva dello stipendio.

Il ruolo del TFR come garanzia

Un elemento centrale della cessione del quinto per militari e Forze dell’Ordine è il ruolo del TFR (o TFS) come garanzia. Nella pratica:

● una parte del trattamento di fine rapporto, maturato nel tempo, viene vincolata a favore dell’ente finanziatore



● questo vincolo serve a coprire l’eventuale debito residuo in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro



Per chi eroga il prestito, la presenza di un TFR/TFS maturato e garantito da un’amministrazione pubblica riduce il rischio, perché esiste un “cuscinetto” economico a protezione del credito. Per il lavoratore, invece, ciò si traduce nella possibilità di accedere alla cessione del quinto a condizioni spesso più stabili rispetto ad altre tipologie di prestito non garantite da stipendio e TFR.

Assicurazioni obbligatorie e percezione di maggiore sicurezza

La normativa sulla cessione del quinto prevede anche la presenza di polizze assicurative obbligatorie, tipicamente a copertura del rischio vita e, in certe condizioni, del rischio impiego. In parole semplici, se accadono eventi gravi che impediscono il normale rimborso (come il decesso o la perdita del lavoro nei casi previsti dai contratti), interviene l’assicurazione, nel rispetto dei limiti contrattuali.

Questo assetto a tre livelli — trattenuta in busta paga, TFR/TFS vincolato, assicurazione obbligatoria — fa sì che la cessione del quinto per Forze Armate e Forze dell’Ordine sia percepita come una forma di prestito relativamente sicura:

● per l’istituto, che vede ridotto il rischio di insolvenza



● per il lavoratore, che conosce fin dall’inizio rata, durata e tasso fisso, senza sorprese future legate a variazioni di tasso



Perché molti militari scelgono la cessione del quinto

In un contesto come quello delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, la stabilità del posto di lavoro è un elemento chiave. Abbinata alla trattenuta diretta in busta paga e all’uso del TFR come garanzia, questa stabilità rende la cessione del quinto uno strumento frequentemente utilizzato per progetti personali, consolidamento di debiti preesistenti o spese familiari importanti.

Non è però un prodotto “automaticamente conveniente” in ogni situazione: come per qualsiasi prestito, è fondamentale:

● confrontare più offerte e leggere con attenzione TAEG e condizioni



● valutare l’impatto della rata sul bilancio familiare complessivo



● considerare il fatto che la trattenuta resterà per anni sullo stipendio, riducendo il margine per altri impegni



Una scelta consapevole nasce sempre da informazioni chiare. Per questo, molte realtà specializzate nella cessione del quinto per Forze Armate mettono a disposizione simulazioni, preventivi e consulenze dedicate, in modo che militari e operatori delle Forze dell’Ordine possano capire davvero come funziona il meccanismo e decidere se è la soluzione più adatta alle proprie esigenze, oggi e nel lungo periodo.