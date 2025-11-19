Piccoli comuni, Arboscello e Natale: "La Regione chieda la specificità morfologica e maggiori fondi per la manutenzione stradale"

Una politica nazionale che mette “i piccoli comuni nell’angolo con la complicità della Giunta regionale”. Ci sono il presunto declassamento dei comuni montani e l'insufficienza dei fondi stanziati per i piccoli centri al centro della polemica sollevata nella nota dei consiglieri del Partito Democratico in Regione, Davide Natale e Roberto Arboscello, contro il Governo Meloni e la Giunta regionale ligure.

Il primo punto di contestazione riguarda la riforma dei comuni montani: “Dopo che il Ministro Calderoli ha di fatto falcidiato l’elenco dei comuni montani liguri, che potrebbero passare da 167 a 66”, denunciano Natale e Arboscello.

La seconda accusa si rivolge agli stanziamenti nazionali per i comuni sotto i 5.000 abitanti: “In questi giorni abbiamo letto che il vicepresidente Piana ha ringraziato a nome di tutti il viceministro Rixi perché il Governo ha stanziato 'ben' 12 milioni di euro per i circa 5.500 italiani con meno di 5.000 abitanti. Ogni amministrazione potrà ricevere 2.181 euro circa, comprensivi della quota IVA, che se li dovrà fare bastare per la progettazione, gli oneri della sicurezza e la rendicontazione.”

I consiglieri dem evidenziano come la quota destinata alla Liguria sia del tutto irrisoria in relazione alle esigenze del territorio: “Per la Liguria parliamo di 334.800 euro da dividersi per i 183 comuni, ad ognuno saranno assicurati 1.829 euro oppure, nel caso che le risorse se le dovessero aggiudicare progetti che prevedono l’importo massimo (150.000 euro), solo due comuni saranno soddisfatti. Questo è il quadro che emerge.”

Da qui la forte protesta: “No, noi non ringraziamo chi declassa i nostri comuni e chi li prende in giro facendo credere che arriveranno ingenti finanziamenti quando invece sono solo pochi spiccioli.”

Natale e Arboscello concludono invitando il vicepresidente Piana a cambiare approccio nei confronti del Governo centrale. Il Pd chiede alla Giunta di agire con maggiore determinazione per tutelare la regione: “Consigliamo al vicepresidente Piana di pretendere, nell’incontro con il ministro Calderoli, per la nostra regione la specificità morfologica e quindi un diverso trattamento per i nostri comuni montani e, alla prossima occasione in cui incontrerà l’onorevole Rixi, di chiedere un incremento delle risorse per sostenere i piccoli comuni per gli interventi di manutenzione delle strade.”