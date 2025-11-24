Savona, passerella Levi Montalcini, due travi danneggiate e da sostituire, affidati i lavori suppletivi

I lavori dovevano durare solo pochi mesi, ma quelli sulla passerella pedonale “Rita Levi Montalcini”, ai giardini San Michele, alle Fornaci, si sono interrotti e sono in attesa di ripartire. Tutto è dovuto a un danno a due travi che non era stato possibile verificare durante le analisi preliminari.

Infatti, durante i lavori di ristrutturazione, dopo la rimozione delle vecchie travi nella zona della rampa ovest e del ballatoio, è emerso che alcune parti della struttura (travi, elementi in acciaio di rinforzo e porzioni in cemento armato) risultavano gravemente danneggiate, soprattutto a causa della salsedine.

Gli esperti hanno valutato che intervenire riparando solo le parti deteriorate sarebbe stato troppo costoso e poco sicuro. Si è quindi deciso di sostituire le due travi ammalorate con nuove travi in legno lamellare trattato e di ripristinare anche il cemento deteriorato e le parti metalliche ossidate, uniformando poi l’aspetto finale con una tinta protettiva.

Questo ha richiesto l’avvio di una nuova procedura per l’affidamento di ulteriori lavori. Ad occuparsene sarà la ditta Liccardo, che aveva già avviato l’intervento di manutenzione straordinaria.