Turismo Albenga, l'assessore Vio rivendica la crescita: "Il dato parziale sulle presenze non basta. Lavoriamo per rafforzare l'attrattività"

L'amministrazione comunale di Albenga interviene sulle recenti dichiarazioni del consigliere di minoranza Guido Lugani sui dati turistici relativi al Comune.

Spiega l’assessore al turismo Camilla Vio: “È evidente come Albenga, negli ultimi anni, abbia conosciuto una crescita significativa in termini turistici. Il consigliere Lugani, invece, concentra la sua analisi esclusivamente sul dato delle presenze, rilevando un calo che si attesta intorno al 9%. Tuttavia, per valutare in modo completo l’andamento turistico è necessario attendere l’allineamento dei dati di fine anno e considerare tutte le componenti disponibili, incluso il dato degli arrivi, che registra un lieve ma significativo incremento. Una lettura parziale rischia infatti di fornire un quadro non rappresentativo della realtà. Va inoltre ricordato che le osservazioni del consigliere non tengono conto del confronto costante che l’amministrazione mantiene con le realtà locali del settore – CLT, strutture ricettive, attività commerciali e operatori turistici – che anche quest’anno hanno confermato un generale riscontro positivo. Un altro elemento rilevante riguarda il fenomeno delle seconde case. Il turismo legato a queste presenze, pur non rientrando nelle rilevazioni regionali, contribuisce in maniera sostanziale ai flussi che animano Albenga durante tutto l’anno, con picchi particolarmente evidenti in occasione delle principali festività e nel periodo estivo. Occorre inoltre considerare che i dati disponibili non riflettono appieno il crescente turismo di prossimità: visitatori provenienti da comuni limitrofi che scelgono Albenga per le sue iniziative e per l’offerta sempre più attrattiva".

"L’amministrazione resta impegnata nel monitoraggio puntuale dei dati, nel dialogo continuo con gli operatori del settore e nell’elaborazione di strategie finalizzate a rafforzare ulteriormente l’attrattività del territorio”, conclude Vio.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Faccio i complimenti all’assessore Vio che sta lavorando molto bene e con grandissimo entusiasmo creando rapporti di collaborazione con realtà istituzionali che sicuramente porteranno ad una ulteriore crescita per il settore Turismo”.