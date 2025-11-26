Riforma sanitaria, i sindacati: "Preoccupati per gli effetti del provvedimento su cittadini e personale"

Si è svolto questa mattina in Regione l’incontro tra i Segretari Generali di Cgil, Cisl e Uil Liguria, le categorie del pubblico impiego, dei pensionati, i medici, il Presidente regionale e l’assessore alla Sanità sulla riforma del sistema sanitario ligure.

L’incontro è stato sollecitato dai sindacati, preoccupati per le conseguenze della riforma su personale e pazienti. "Dopo un breve confronto sui titoli, il presidente ha spiegato che la riforma nei prossimi giorni passerà in Consiglio, con la conseguenza che ci è stato precluso ogni possibile confronto preventivo su un testo che, a questo punto, appare immodificabile", spiegano i sindacati.

Per questo motivo, oggi Cgil, Cisl e Uil hanno sollevato con urgenza la necessità di rispettare il protocollo di relazioni sindacali e la continuità degli incontri, che al momento non sono stati onorati. "È urgente l’attivazione di tavoli specifici che affrontino i nodi principali, tra cui le criticità che potrà provocare l’accorpamento e la centralizzazione delle funzioni e dell’operatività dell’unica Asl prevista, e le conseguenze che questo avrà sui territori — soprattutto quelli lontani dai grandi centri urbani — sugli utenti e sulle principali criticità sanitarie, come le liste d’attesa e l’emergenza/urgenza".

"Dall’altro lato restano aperti anche gli aspetti relativi alla mobilità del personale, al rispetto dei contratti, alla razionalizzazione dei servizi amministrativi e, soprattutto, alla carenza di personale medico e sanitario, che rappresenta il vero grande nodo del quale non si parla", aggiungono.

Rispetto a queste tematiche, i sindacati hanno chiesto alla Regione la convocazione di una serie di incontri tematici con il coinvolgimento delle categorie sindacali del pubblico impiego, dei pensionati e dei medici.