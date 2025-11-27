 / Sanità

Sanità | 27 novembre 2025, 16:07

Sciopero nazionale, garantiti solo i servizi d’emergenza, a rischio le attività programmate

Per l’intera giornata di venerdì 28 novembre

Ai sensi della legge numero 146/90 e successive modificazioni, le organizzazioni sindacali Cub, con adesione di Sgb, Sbm, Adl Cobas, Clap, Confederazione Cobas, Sial Cobas, Usb, Flai Ts, Usi 1912 - hanno proclamato gli scioperi nazionali di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata del 28 novembre 2025.

L'Azienda assicurerà, negli Ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza.

In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso; potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.

Redazione

