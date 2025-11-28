Prevenzione del rischio elettrico: cosa sono i corsi PES PAV PEI

In particolari, nell’ambito dei lavori elettrici, gli operatori addetti a questo tipo di attività sono qualificati come PES, PAV o PEI, in base alle loro mansioni e al contesto di riferimento. La normativa prevede, per questa categoria di lavoratori, la frequenza del corso PES PAV, finalizzato ad ottenere il relativo attestato, non solo per essere in regola, ma anche per garantire tutela e protezione nei confronti dei rischi elettrici.

Che cosa si intende per lavori elettrici

I lavori elettrici si dividono in tre categorie, riferite ad attività differenti per complessità, caratteristiche tecniche e, di conseguenza, livello di rischio. Le operazioni effettuate fuori tensione sono quelle che comportano rischio minore, poiché durante lo svolgimento dei lavori di questo tipo la tensione elettrica viene tolta temporaneamente dall’impianto: ciò significa che il rischio elettrico è limitato.

I lavori eseguiti in prossimità di tensione si riferiscono invece ad operazioni svolte ad una certa distanza da un impianto elettrico sotto tensione, comportando quindi un rischio già più elevato, mentre quando si parla di lavori eseguiti su quadri e impianti elettrici sotto tensione si tratta chiaramente di operazioni con un elevato livello di rischio, che richiedono la presenza di professionisti qualificati, competenti e adeguatamente formati.

Le figure professionali PES, PAV e PEI e il rischio elettrico

Come si è detto, nell’ambito dei lavori elettrici esistono tre figure professionali di riferimento, suddivise in relazione all’attività svolta e ai rischi ad essa correlati: si tratta di PES, PAV e PEI. Ad ognuna di queste figure corrisponde una determinata qualifica e un percorso formativo specifico.

PES – Persona esperta

La persona esperta lavora su impianti elettrici fuori tensione o in ambienti e contesti situati in prossimità di tensione elettrica. Deve possedere conoscenze sia teoriche che tecniche e deve saper valutare e riconoscere tutti i rischi provocati dalla corrente elettrica.

PAV – Persona avvertita

La persona avvertita lavora sempre fuori tensione o, eventualmente, in prossimità di tensione elettrica, ma solo con la presenza e sotto il controllo di un lavoratore PES. Ciò significa che è l’operatore PES ad informare e avvertire la PAV riguardo al potenziale rischio elettrico.

PEI – Persona idonea

La persona idonea possiede una qualifica ed un’idoneità specifici che gli consentono di svolgere tutte le tipologie di lavori elettrici, inclusi quelli da effettuarsi sotto tensione.

La normativa italiana ed europea ha definito un programma di formazione destinato ai lavoratori che operano a contatto o in prossimità di impianti elettrici, con l’intento di tutelarli, prevenire rischi e infortuni e informarli con precisione sul comportamento da tenere durante queste attività. Poiché le figure professionali in questo settore, come abbiamo visto, sono diverse, anche i percorsi formativi si differenziano per ottenere competenze di livello diverso:

1A: conoscenze teoriche ;

; 1B: teoria e conoscenze pratiche / operative;

/ operative; 2A: conoscenze basilari sui lavori sotto tensione elettrica;

elettrica; 2B: conoscenze teoriche e pratiche sui lavori sotto tensione.

Alle figure professionali PES e PAV vengono richiesti i livelli di competenze 1A e 1B, mentre le PEI devono possedere tutti i quattro livelli di competenza, tenendo conto che, se i primi tre livelli possono essere acquisiti tramite corso di formazione a distanza, il quarto richiede una formazione pratica specifica in presenza di personale qualificato. In ogni caso è d’obbligo ottenere l’attestato ed è necessario l’aggiornamento periodico della formazione.

Scelta e nomina dei lavoratori PES, PAV e PEI

I lavoratori che operano sotto tensione o comunque su impianti e quadri elettrici devono ottenere la relativa qualifica professionale, PES, PAV o PEI, in base al percorso formativo e all’esperienza personale. La nomina avviene per iscritto da parte dal datore di lavoro, tenendo conto dei requisiti psico/fisici, delle conoscenze e dell’esperienza dei lavoratori in tema di lavori elettrici e norme di sicurezza.

Il datore di lavoro può selezionare tra i PES e i PAV gli operatori idonei alla qualifica di PEI, verificandone l’idoneità personale, l’esperienza lavorativa e la capacità di attenersi alle necessarie regole di sicurezza durante lo svolgimento dei lavori elettrici e verificando la presenza dei necessari attestati di formazione.

















