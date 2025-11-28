Campagna antinfluenzale: il camper Asl fa tappa a Toirano, Boissano e Noli

Asl 2 prosegue il percorso itinerante della campagna vaccinale antinfluenzale “Vicini a te, lontani dall’influenza”, portando i propri servizi direttamente sul territorio attraverso l’unità mobile sanitaria. La settima tappa dell’iniziativa, prevista per martedì 2 dicembre, raggiungerà i comuni di Toirano, Boissano e Noli, con il duplice obiettivo di avvicinare ulteriormente la prevenzione ai luoghi di vita della cittadinanza e favorire la più ampia partecipazione possibile.

Il camper vaccinale è equipaggiato con le dotazioni necessarie alla corretta conservazione e somministrazione dei vaccini ed è presidiato da un’équipe composta da medico, infermiere e autista. A bordo è inoltre presente un’area dedicata all’osservazione post-vaccinazione, indispensabile per garantire un percorso sicuro, controllato e conforme alle disposizioni sanitarie vigenti.

Questa iniziativa si rivolge in modo particolare alle persone che risiedono in zone meno centrali o che, per ragioni personali, professionali o logistiche, possono incontrare difficoltà negli spostamenti. Portare il servizio vaccinale in prossimità dei cittadini risponde alla finalità di rafforzare l’accessibilità, sostenere l’adesione alla prevenzione e promuovere il benessere complessivo della popolazione.

La vaccinazione è gratuita per tutti e potrà essere effettuata ad accesso diretto, senza necessità di prenotazione. Chi preferisce programmare l’appuntamento può comunque farlo tramite il portale regionale dedicato: prenotovaccino.regione.liguria.it.

Nel corso della giornata del 2 dicembre, il team sanitario sarà operativo nelle seguenti località: Toirano, dalle 9.30 alle 11.30 in piazza Renè e Ugo Rosciano, angolo via Braida, vicino al Comune; Boissano, dalle 12 alle 13.30 in piazza Gilberto Govi, vicino al Comune; Noli, dalle 14.30 alle 16 in piazza Morando.

Ricordiamo le altre tappe di dicembre: 9 dicembre: Celle Ligure, Quiliano, Spotorno; 12 dicembre: Savona (tappa conclusiva della campagna itinerante).

“La programmazione delle tappe dell’unità mobile rappresenta un’importante opportunità per la cittadinanza dei comuni coinvolti, compresi i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i volontari, le forze dell’ordine e il personale scolastico. A tutte queste categorie, e più in generale a chiunque desideri tutelare la propria salute, rivolgo l’invito a recarsi presso il camper vaccinale per effettuare la vaccinazione raccomandata contro l’influenza: un gesto semplice, rapido e fondamentale per la protezione individuale e per il benessere della collettività”, dichiara la dottoressa Virna Frumento, direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica di Asl 2.