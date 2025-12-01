 / Attualità

Attualità | 01 dicembre 2025, 09:56

Altare: nuova chiusura della galleria Fugona per controlli all’impianto di illuminazione

Revocata la sospensione prevista stanotte: il provvedimento slitta dalle ore 20 di martedì 2 fino alle 6 di mercoledì 3 dicembre

Nuova chiusura della galleria Fugona lungo la Sp 29 per un’ispezione urgente all’impianto elettrico di illuminazione. Il tratto interessato comprende il viadotto Rastello e la galleria stessa, tra il km 138+250 e il km 141+210, nel territorio comunale di Altare.

La sospensione della circolazione è programmata dalle 20 di martedì 2 fino alle 6 di mercoledì 3 dicembre. Durante le ore dei lavori, il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale, attraverso il centro abitato di Altare, con possibili rallentamenti.

In caso di emergenze o criticità sulla vicina autostrada A6 Torino–Savona, le operazioni saranno temporaneamente sospese per garantire la viabilità alternativa.

La chiusura in programma dalle ore 20:00 di lunedì 1 dicembre alle ore 06:00 di martedì 2 dicembre è stata invece revocata. Pertanto, nelle suddette fasce orarie la circolazione veicolare resterà regolarmente garantita. La decisione è stata presa a seguito di una richiesta del Concessionario autostradale, al fine di evitare la concomitanza con la prevista chiusura del tratto discendente dell’A6, garantendo così una migliore gestione della viabilità nella zona.

Graziano De Valle

