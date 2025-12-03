L'identikit del giocatore 2.0: l'indagine BonusFinder ha scomposto le ricerche online

Il recente studio condotto da BonusFinder Italia sulla fruizione del gioco online in Italia ha permesso di delineare un quadro esaustivo delle abitudini di ricerca degli utenti. L'indagine si è concentrata sull'analisi dei volumi di ricerca e delle relative localizzazioni regionali, fornendo così un identikit del giocatore digitale. Le risultanze hanno confermato che circa il cinquanta per cento degli italiani partecipa a qualche forma di gioco d'azzardo, evidenziando la transizione del fenomeno da attività saltuaria a pratica di intrattenimento diffusa.

La popolarità delle destinazioni istituzionali

L'analisi delle destinazioni di gioco più digitate ha posto il Casinò di Venezia in vetta alla classifica, con un volume di 4.300 ricerche mensili. Si è osservato che tale interesse non è stato limitato alla regione Veneto, ma si è esteso in modo significativo in Basilicata ed Emilia-Romagna. Subito dopo, il Casinò di Montecarlo (2.200 ricerche) ha catalizzato l'attenzione di Liguria e Piemonte. Le due principali mete estere ricercate sono risultate Malta e Las Vegas, con la prima che ha registrato un forte trend in Sicilia e Calabria, e la seconda che ha attratto utenti dal Friuli-Venezia Giulia e dalla Toscana.

L’analisi dei preferiti: giochi e scommesse

Per quanto concerne i giochi specifici, i dati hanno evidenziato una netta predominanza del Poker, con 2.600 ricerche focalizzate sulle sue regole. I picchi di interesse sono stati rilevati in Valle d’Aosta e Sicilia. Il Blackjack si è posizionato al secondo posto (1.600 ricerche), con una forte incidenza in Calabria e Lazio.

Sul versante delle scommesse, i risultati hanno confermato che il settore sportivo ha mantenuto la sua leadership, totalizzando oltre 13.000 ricerche mensili, trainate in particolare da Basilicata e Campania. Le scommesse sul calcio hanno rappresentato la porzione maggiore del segmento, con 7.800 ricerche, concentrandosi in Calabria e Campania.

L'intensità della caccia al beneficio

Un dato di grande rilevanza è emerso dall'analisi dei termini relativi ai benefici promozionali. La stringa "bonus casinò" ha fatto registrare un impressionante volume di 76.000 ricerche mensili, confermandosi l'elemento più ricercato in assoluto. Questa tendenza si è acuita nella ricerca dei "bonus senza deposito" (18.000 ricerche), molto popolari in Calabria e Umbria. Inoltre, l'emersione del crypto casinò (900 ricerche) ha segnalato un interesse crescente per le piattaforme che accettano criptovalute in Lombardia e Puglia.

Il dicotomico interesse legale/non legale

Lo studio ha altresì messo in luce la persistente biforcazione di interesse tra le piattaforme legali AAMS/ADM (1.500 ricerche) e quelle non autorizzate (1.100 ricerche). La ricerca per i casinò non-AAMS, concentrata soprattutto in Campania e Lombardia, ha suggerito l'esistenza di una fetta di utenza che persegue alternative non regolamentate, nonostante l'avvertimento degli specialisti sui rischi intrinseci. Andrea Panico, PR Manager di BonusFinder Italia, ha sottolineato che la mancanza di tutela e trasparenza su tali siti può comportare la perdita dei fondi.

In sintesi, l'analisi regionale ha identificato il Lazio come la regione più attiva (18 menzioni nella Top 5), seguito da Sicilia e Campania (entrambe con 17). I dati hanno disegnato un'Italia dove il gioco online non è un fenomeno di nicchia, ma una realtà pervasiva e ampiamente diffusa, dal Nord al Sud.













