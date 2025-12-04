 / Attualità

L’Anpi ricorda il presidente Renato Zunino: "Il suo ricordo è più vivo che mai"

"Un esempio prezioso che ci incoraggia a continuare il suo impegno per l’antifascismo, la Resistenza e i principi della nostra Repubblica"

Il Comitato Provinciale Anpi Savona ricorda Renato Zunino. "Oggi è passato un anno da quando il nostro presidente se n’è andato, ma il suo ricordo è più vivo che mai nei nostri pensieri e nelle nostre azioni. Ci manca ogni giorno e la sua assenza ha lasciato un vuoto incolmabile". 

"Quello che Renato ci ha insegnato con la sua presenza costante nelle attività dell’Anpi e nel confronto sui problemi importanti del nostro territorio, insieme alla sua capacità di essere inclusivo, resta ancora oggi un esempio prezioso e un’eredità che ci incoraggia a impegnarci, tutti insieme, a proseguire lungo la strada che aveva tracciato: diffondere l’antifascismo e la storia della Resistenza, che hanno ridato dignità al nostro Paese e da cui sono nati i principi fondativi della nostra Costituzione e della Repubblica". 

"Renato voleva rivolgersi soprattutto ai giovani e coinvolgerli;  si poneva ed agiva  sempre per la difesa dei più deboli e  dei più  bisognosi, qualsiasi fosse il loro luogo di provenienza  e la loro cultura. Cercheremo di proseguire il tuo percorso nel migliore dei modi, commettendo certamente qualche errore, ma unite ed uniti come tu ci hai insegnato", concludono dall'Anpi.

