Nuova caserma dei vigili del fuoco di Varazze, realizzate le opere di asfaltatura del piazzale esterno

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di completamento della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Varazze.

Sono state infatti realizzate le opere di asfaltatura del piazzale esterno e nei prossimi giorni verranno portate a termine le ulteriori lavorazioni necessarie prima della conclusione dell’iter amministrativo che porterà alla apertura del nuovo distaccamento varazzino.

"Non manca più molto affinché i nostri Vigili del Fuoco trovino finalmente una nuova casa" ha detto il Sindaco Luigi Pierfederici.

I pompieri si sposteranno probabilmente entro i primi mesi del 2026 dalla sede del Salice alla zona degli ex cantieri Baglietto.

Il cantiere in prima battuta doveva concludersi entro i primi mesi del 2023 ma il rincaro dei materiali aveva di fatto stoppato le lavorazioni.

Da lì la decisione del Provveditorato alle Opere Pubbliche insieme alla ditta appaltatrice di dar vita ad una variante per rimodulare gli interventi e sbloccare di fatto la situazione burocratica che si era venuta a creare.

Nel febbraio 2021 erano partiti i lavori di demolizione di due capannoni di levante degli ex cantieri Baglietto, ad aprile dello stesso anno il Provveditorato delle Opere Pubbliche aveva consegnato le aree alla ditta aggiudicatrice dei lavori e a maggio invece era stata demolita la storica palazzina degli uffici.

La nuova caserma è stata finanziata dal Ministero dell'Interno con un investimento di 2 milioni e 800mila euro. 200mila euro invece erano stati stanziati dall’amministrazione per la demolizione dei capannoni per poter creare così il piazzale di manovra.