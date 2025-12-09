 / Attualità

Cengio, il rione di via Vittorio Veneto A trasforma le carriole in simbolo di Natale

Una piccola iniziativa per illuminare il quartiere in vista delle imminenti festività

Anche quest’anno gli abitanti di via Vittorio Veneto A, piccolo e vivace rione di Cengio, hanno trasformato un gesto semplice in festa collettiva. 

Tra risate e decorazioni, hanno allestito una quindicina di “cariola di Natale”, vecchi attrezzi da lavoro che un tempo erano giochi per bambini e oggi diventano simbolo di allegria e comunità. 

Ogni famiglia ha posizionato la propria cariola all’ingresso di casa, regalando al quartiere un pomeriggio domenicale di sorrisi e calore, e con essa un augurio di Buone Feste a tutta la comunità.

Graziano De Valle

