Cengio, il rione di via Vittorio Veneto A trasforma le carriole in simbolo di Natale

Anche quest’anno gli abitanti di via Vittorio Veneto A, piccolo e vivace rione di Cengio, hanno trasformato un gesto semplice in festa collettiva.

Tra risate e decorazioni, hanno allestito una quindicina di “cariola di Natale”, vecchi attrezzi da lavoro che un tempo erano giochi per bambini e oggi diventano simbolo di allegria e comunità.

Ogni famiglia ha posizionato la propria cariola all’ingresso di casa, regalando al quartiere un pomeriggio domenicale di sorrisi e calore, e con essa un augurio di Buone Feste a tutta la comunità.