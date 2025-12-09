Albenga, una conferenza tra storia e sport con campioni e giovani talenti

Un altro interessante appuntamento per la rassegna “Albenga Passato e Presente”, organizzata dal Prof. Mario Moscardini, dalla Fondazione G. M. Oddi e con il patrocinio del Comune di Albenga.
La conferenza “Lo sport ad Albenga” si terrà sabato 13 dicembre, alle ore 17, nell’Auditorium San Carlo di Via Roma 58, e affronterà il tema attraverso una carrellata storica, arricchita da una documentazione fotografica che va dalla nascita delle prime associazioni sportive della fine dell’Ottocento, alle manifestazioni ginniche del Novecento, fino ai giorni nostri.
Ezio Madonia, campione olimpico, primatista italiano dei 100 metri piani e allenatore di fama internazionale, presenterà un quadro della sua carriera sportiva e dell’atletica albenganese degli ultimi anni.
Alessandro De Blasi, direttore tecnico del Kombat-Team, vicepresidente regionale della Federkombat e premiato allenatore dell’anno dal CONI, parlerà della preparazione dei giovani atleti albenganesi, giunti a importanti traguardi nazionali e internazionali nelle arti marziali.
Mario Moscardini coordinerà la rievocazione del periodo storico, mentre interverrà Emanuele Feroleto, Consigliere Delegato agli Eventi Sportivi del Comune di Albenga.
L’ingresso è gratuito e, al termine della conferenza, a tutti i partecipanti verrà offerto un rinfresco dalla Fondazione G. M. Oddi.