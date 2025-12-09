Asl2 si prepara ad assegnare 13 incarichi a tempo determinato per la Medicina generale

L'Asl2 sta procedendo allo scorrimento delle graduatorie per l’affidamento di 13 incarichi a tempo determinato nel settore della Medicina Generale – Assistenza Primaria ad attività oraria.

Il provvedimento, adottato dalla Direzione Generale, risponde alla cronica carenza di personale che caratterizza ormai da tempo il servizio di assistenza primaria. Su richiesta della Direzione del Distretto Savonese, si è reso necessario attivare incarichi a tempo determinato, in attesa che vengano completate le procedure per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato.

Gli incarichi sono stati assegnati mediante lo scorrimento della graduatoria aziendale e dell’elenco aggiuntivo di settore validi per l’anno 2025. Nel complesso, sono previsti 13 incarichi della durata di dodici mesi, con decorrenza dalla data indicata nel contratto che sarà sottoscritto dai professionisti. L’onere complessivo dell’operazione ammonta a 420.215 euro.

Il ricorso a incarichi a tempo determinato rappresenta anche l’ennesima conseguenza della crescente difficoltà nel reperire medici di medicina generale, un problema che interessa non solo il territorio savonese ma l’intero sistema sanitario nazionale. Il numero di professionisti disponibili non riesce a coprire il fabbisogno, complice l’elevato numero di pensionamenti, la ridotta attrattività del ruolo, che vede pochi laureati in medicina iscriversi alla specialità della Medicina generale, e la complessità crescente del lavoro territoriale.

Questa situazione costringe le aziende sanitarie a soluzioni temporanee per garantire la continuità assistenziale, mentre i cittadini sperimentano tempi più lunghi per ottenere un medico di riferimento o per accedere ai servizi di assistenza primaria. L’Asl2, come molte altre realtà regionali, è costretta quindi a mettere in campo misure straordinarie per ridurre gli effetti di questa carenza strutturale.