Nella Diocesi di Savona-Noli torna la "Luce della Pace": sabato 13 dicembre sarà a Savona e Finale Ligure

Come ormai di consuetudine in tempo d'Avvento, sabato 13 dicembre il treno IC518 porterà anche nella diocesi di Savona-Noli la "Luce della Pace", la lampada contenente la fiamma che da secoli arde perennemente nella grotta della Basilica della Natività di Betlemme, alimentata dall’olio donato a turno dalle nazioni cristiane.

Il convoglio, col simbolo di pace e fratellanza fra i popoli, fermerà alle ore 22:05 nella stazione ferroviaria di Savona e alle 22:17 in quella di Finale Ligure Marina.

La tradizione nasce dall’iniziativa natalizia di beneficenza "Lichts in dunkel" ("Luce nel buio") della RadioTelevisione ORF - Landestudio Oberoesterreich di Linz. Per l'occasione sono raccolte offerte spontanee con cui si vuole aiutare bambini invalidi, emarginati sociali e stranieri bisognosi, come i profughi. La ORF ha dato vita per la prima volta a questa "Operazione Luce della Pace da Betlemme" nel 1986.

"Vi invitiamo ad accogliere numerosi la fiammella e farvi a vostra volta portatori di 'Luce', diffondendola a quanta più gente possibile - è l'appello del Comitato Luce della Pace da Betlemme, che dal 2010 in Italia sostiene l'organizzazione della distribuzione del simbolo - Pensiamo che la pace debba essere uno stile di vita che comincia prima da noi stessi: la pace è patrimonio di tutti e la 'Luce' deve andare a tutti."

L'auspicio del comitato è "che la 'Luce della Pace' da Betlemme arrivi in special modo nei luoghi di sofferenza, ai gruppi di emarginati, a coloro che non vedono speranza e futuro nelle vita. L’occasione della distribuzione può essere occasione di buone azioni: fare compagnia a chi è solo, visitare gli ammalati, dar da mangiare a chi ha fame. Anche il carcere è un posto in cui la pace va portata". Per informazioni sull'iniziativa si può contattare il comitato scrivendo un'e-mail all'indirizzo lucedellapace@gmail.como visitare il sito web lucedellapace.it.