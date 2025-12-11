Altare, l’ufficio postale chiude fino a febbraio per i lavori del Progetto Polis

L’ufficio postale di Altare chiude al pubblico dal 15 dicembre 2025 al 17 febbraio 2026 per consentire l’avvio dei lavori tecnici del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale. L’apertura è prevista per il 18 febbraio 2026, salvo eventuali ritardi della ditta incaricata.

Durante questo periodo, i cittadini potranno rivolgersi agli uffici postali vicini. A Carcare, in Piazza Cesare Caravadossi 24, l’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:35 e il sabato dalle 08:20 alle 12:35, con ATM attivo 24 ore su 24; qui sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza e svolgere operazioni vincolate all’ufficio di radicamento del rapporto, come conti o libretti. A Ferrania, in Viale della Libertà 10, l’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:45 e il sabato dalle 08:20 alle 12:45, anch’esso dotato di ATM H24.

Sarà anche possibile rivolgersi agli uffici postali di San Giuseppe di Cairo, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08:20 alle 13:45, e di Mallare, aperto il lunedì, martedì e giovedì dalle 08:20 alle 13:35 e il sabato dalle 08:20 alle 12:35, entrambi dotati di ATM attivo 24 ore su 24.